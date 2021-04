Recorre Loera comunidades del municipio de Balleza

El candidato a la gubernatura del Estado por el partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Juan Carlos Loera de la Rosa, estuvo en su gira de campaña en el municipio de Balleza, recorriendo las comunidades para preguntar a los pobladores cuales son las necesidades más apremiantes para agregar a su agenda de gobierno, “Mi estrategia para gobernar será escrita por la gente. Para mí es muy importante la zona serrana donde yo tengo pasaporte para entrar a las casas, mi hija es la honestidad, el trabajo y la confianza.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El Candidato estuvo tocando puerta por puerta arribando a las 11: 00horas de ayer a la comunidad del vergel, principal localidad del municipio de Balleza, en este punto se reunió con las personas de los pueblos originarios, donde sostuvo platicas con las personas quienes le indicaron una serie de necesidades que atañen a la sierra madre de la zona sur del Estado.

Primeramente, en mayor importancia fue la desnutrición que, a palabras del candidato, el pudo observar la necesidad que hay en esta región, por lo que aseguró que sería una de las primeras acciones de gobierno el dar prioridad a este padecimiento que dijo, “se debe al olvido de los gobiernos sobre los pueblos originarios”.

“Voy a darle prioridad a esta problemática que es la desnutrición de los niños, empatando los recursos de gobierno federal con el estatal quien es el que ha dejado en el olvido el bienestar de los pequeños”. Lamentó

Asimismo, otra de las inquietudes que el candidato mencionó a su arribo horas más tarde a la cabecera municipal de Balleza, fue que notó que hace falta infraestructura educativa en los planteles que ya existen, así como mejorar la oferta de educación para evitar que los niños y jóvenes que desertan de las escuelas sean reclutados por el narcotráfico.

“Hemos estado viendo la necesidad que hay de que existan mayores oportunidades en cuanto a educación para los jóvenes de esta región. Lo que me han platicado en las casas donde me han abierto las casas este es el principal tema, ya que según manifiestan, son reclutados por el narcotráfico, por lo que una de mis prioridades será acabar con estas acciones”.

Cabe señalar que debido a las indicaciones por parte de la autoridad electoral y a raíz de la pandemia, el proselitismo realizado por Juan Carlos Loera de la Rosa, se hizo tocando casa por casa y en el municipio de Balleza, se encontró a una menor que cumplía años, por lo que la festejó con un pastel.

“Mi pasaporte me lo dan las personas, quienes muy atentamente me abrieron sus puertas y mi visa es la honestidad, trabajo, honradez porque soy una persona honesta y la gente lo sabe. Ya son muchos años los que tengo representando la cuarta transformación y seguimos en ese tenor, y Chihuahua no es la excepción” Exclamó.

Te puede interesar:

Local No me bajaré de la candidatura: “El Capi” Arrieta

Local Estamos en proceso de organización para arranque de campaña: Marco Quezada

Local Buscará candidata Laura Contreras estímulos para la ganadería