Retroceso, decreto Covid de gobierno

CD. JUÁREZ.- Como un retroceso para el proceso de recuperación que vive la ciudad y el estado de Chihuahua fue considerado el decreto anunciado por el gobernador, Javier Corral Jurado, que establece restricciones al horario de funcionamiento de restaurantes, al tiempo que mantiene el cierre total de bares, centros nocturnos y de diversión.

Esta situación originó, de inicio, una serie de protestas por parte de los empresarios del ramo tanto en Ciudad Juárez, como en la capital del estado. En esta frontera los reclamos que se hicieron en las oficinas del gobierno del estado ubicadas en el “Pueblito Mexicano”.

Encabezados por José Javier Hernández, presidente de la Sección Especializada de Restaurantes, Bares y Centros Nocturnos de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), dijo que están de acuerdo en la necesidad de llevar a cabo acciones que permitan prevenir los contagios de Covid-19, pero no en que se establezcan obstáculos que restringen el horario en restaurantes y restaurante-bar que ya de por sí tienen la condición de trabajar sólo al 50 por ciento de su aforo.

El dirigente indicó que el nuevo decreto emitido por el Ejecutivo estatal determina un retroceso en la economía de la ciudad y un ataque al gremio restaurantero y de venta de bebidas, porque los primeros comenzaron a trabajar al 50 por ciento de su capacidad y no han alcanzado en promedio ni el 30, además de que muchos negocios ya cerraron.

“Hemos invertido mucho dinero en la adaptación de nuestros negocios, pero al parecer al gobierno del estado no le parece y pone cada vez más trabas a nuestras actividades”, dijo.

Destacó que no se trata sólo de los empresarios y sus ingresos, sino de miles de empleos que están en peligro, así como el sustento de las familias que dependen de ellos.

Añadió que muchos negocios que se ubicaban en plazas y centros comerciales ya cerraron de manera definitiva, con el despido de sus empleados.

En relación a los restaurantes, informó que se cumple con todos los protocolos necesarios, y quienes no han cumplido son sancionados por el gobierno estatal.

Destacó que exigen la apertura en horario completo. “Si existe una emergencia sanitaria, pueden aplicarse otras acciones que no vengan a afectar a los negocios que no han recibido, en su gran mayoría, los apoyos que tanto se han anunciado”.

Expresó que las restricciones no afectan al comercio informal, que sigue sus actividades en la calle, o en los tianguis ubicados por diferentes rumbos de la ciudad.

En apoyo a este movimiento participó también el presidente de la Asociación Chihuahuense de Centros de Diversión (AChCD), Sergio Arturo Salgado, quien dijo que la crisis que envuelve a sus asociados es tal que han tenido que deshacerse de más del 50 por ciento de su personal.

Señaló que entre sus agremiados hay varios restaurantes, cuyos propietarios han expresado que con las restricciones en horarios prefieren cerrar.

Al tiempo que se llevaba a cabo la protesta en las oficinas de gobierno del estado, tanto en Ciudad Juárez como en Chihuahua, se celebró en un restaurante ubicado por el bulevar Manuel Gómez Morín, una conferencia de prensa encabezada por la dirigente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Cristina Cunningham y el líder de Juarenses Unidos, Francisco Aguirre, que expresaron también su descontento.

Cunnhingham Hidalgo destacó que sigue el gobierno del estado privilegiando la aplicación de sanciones a los negocios establecidos, más que darles una solución para reactivar la economía y evitar la pérdida de empleos.

Hizo hincapié en que no es justificación de la autoridad el decir que se modifican estas medidas porque hay quienes no han cumplido con los protocolos. “En todo caso que se les sancione, pero no por ello deben aplicarse esto para todos”.

El presidente de la Federación de Comerciantes de Cerveza, Vinos y Licores del Estado de Chihuahua, Pablo Javier Ramírez Muela, dijo que es tal la desesperación de los propietarios de bares, que como medida de presión contemplan el bloqueo a las compañías cerveceras para que nadie venda.

Destacó que a ellos no se les permite la venta de bebidas alcohólicas, pero en cambio se ha generado la venta clandestina en hogares particulares, lo que no ha visto o no quiere ver la autoridad y es ahí donde no se puede tener un control real de lo que es la sana distancia y las medidas establecidas por los protocolos sanitarios para prevenir contagios.

