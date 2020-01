Se reactiva la llegada de migrantes a Cd. Juárez

CIUDAD JUÁREZ.- En los primeros 17 días del 2020 han llegado a Ciudad Juárez 234 migrantes tanto mexicanos como centroamericanos.

Dirving García, encargado del Programa de Atención a Migrantes, del Consejo Estatal de Población, (Coespo) comentó que el 90 por ciento de los migrantes que han arribado a esta frontera son mexicanos, mientras que el diez por ciento restante son originarios de países como Cuba, Guatemala y El Salvador.

García aseguró que, tras el arribo de caravanas migrantes a territorio mexicano, en esta frontera se cuenta con espacio para recibirlos dentro de los albergues de la localidad en caso de que así fuera y se incrementaran los flujos de personas que llegan a diario hasta aquí.

“En los primeros días de enero del 2020, hasta hoy –jueves-, se han registrado 234 personas para solicitar asilo político a los Estados Unidos. Del total en su mayoría son mexicanos, suponemos que son quienes se han quedado en los puentes y buscan registraste en la lista, sin embargo, se sigue manteniendo el flujo constante de migrantes de personas que vienen de Cuba, de Guatemala y de Honduras”, dijo García.

En cuanto a la nacionalidad de los mexicanos, dijo que siguen siendo desplazados originarios de estados como Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca.

El último número que fue registrado hasta la mañana de ayer por la Coespo para solicitar asilo político a los Estados Unidos fue el 19 mil 867.

A su vez aún esperan en Ciudad Juárez más de 217 personas migrantes que llegaron en el 2019 la primera cita con autoridades americanas para el asilo político.

“Los llamados del Departamento de Adunas y Protección Fronteriza (CBP) se han retomado, sí están llamando, en estos últimos días han llamado en los dos turnos. El último número llamado fue el 19 mil 650, aún faltan 217 personas por ser llamadas por CBP”, agregó.

Desde inicios de esta semana se dio a conocer sobre el arribo de una nueva caravana migrante a México por la frontera con Guatemala, por lo cual, ante el posible incremento de la cifra de extranjeros a esta frontera, las autoridades aseguraron que de ser así se cuenta con los espacios suficientes para poderlos recibir.

“Hay espacios en la red de albergues en la localidad, considerando que los flujos van a ser cada vez más hacia abajo por varios factores”, comentó el encargado del Programa de Atención a Migrantes.

Dijo que, aunque no descartan que lleguen más migrantes, la posibilidad de que pase es mínima debido a que la frontera de Guatemala y México está actualmente blindada.

“El flujo va a ser más hacia abajo, no se van a concentrar por varios factores, uno de ellos es que Guatemala está tomando una medida cada vez más restrictiva en cuanto a los flujos irregulares desde Centroamérica y que también la frontera sur de México está blindada para el ingreso de migrantes, no quiere decir que no comencemos a ver estos flujos a cuentagotas, estamos preparándonos, preparando los suministros pertinentes para los espacios humanitarios, ciertamente queremos también redistribuiri a las poblaciones que están en los albergues para dar mejor calidad en los servicios”, aseguró.

Actualmente en la Red de Albergues de Migrantes habitan mil 165 personas originarias de distintos estados mexicanos, así como también originarios de países centroamericanos.