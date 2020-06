Sin recaudar, $156 millones en estado

PARRAL, Chih.- Hasta 156 millones de pesos han disminuido en la Ley de Ingresos del Estado a causa de la contingencia sanitaria. Según comentó el titular de la Secretaría de Hacienda del Estado, la pandemia contrajo grandes consecuencias en la economía del estado, pues en los cinco meses del año ha mostrado un declive dentro de las tres principales fuentes de ingresos.

Ante la incertidumbre que se empezó a generar por el coronavirus, las finanzas públicas del estado de Chihuahua no se salvaron de sus efectos. Prueba de ello es que en los primeros cinco meses del año los ingresos presupuestarios tuvieron una disminución de 55 millones de pesos en relación con lo estimado a la Ley de Ingresos.

Arturo Fuentes Vélez, titular de la Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua, explicó que existen tres rubros importantes para medir el impacto que se está teniendo en la economía del estado ante la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Detalló que en relación con lo estimado en la Ley de Ingresos, el estado tiene una disminución de 55 millones de pesos en ingresos propios, de igual forma en el rubro de lo que es en carreteras de 75 millones de pesos, siendo esto un indicador de lo que está pasando en la economía de Chihuahua.

Lo anterior explicó que es debido a que si no hay movimiento de los camiones de carga de los productos de las maquiladoras, porque cerraron, si no hay turismo significa una baja en el tráfico carretero.

En tanto en los descuentos del derecho vehicular se ha extendido un trimestre más de lo que se tenía considerado, situación por la que se ha presentado una disminución de 26 millones de pesos.

“La contingencia sanitaria no sólo es un efecto en la economía no sólo de las personas, sino también genera un impacto en la economía de las finanzas públicas del Estado”, dijo.

Ante esta situación se ha implementado un programa de reducción del gasto operativo de las dependencias, el cual supera los 600 millones de pesos y la posposición en algunas de las obras del plan de inversión de más de 700 millones de pesos.

Por último señaló que no se tiene contemplado realizar recortes de personal base, sin embargo existen excepciones en cuanto a personas que cuentan con contratos temporales, ya que podrían no renovarse, lo que no significa que sea un recorte, sino que simplemente se cumplió el objetivo para lo cual se contrató a la persona.

