¡Vuelven las lluvias! Registra la ciudad precipitaciones y actividad eléctrica

Esta mañana, una copiosa lluvia sorprendió a los habitantes de diversas zonas de la ciudad, donde además, se presenta actividad eléctrica. Ante ello, se exhorta a la población a conducir con precaución, no salir de casa si no es necesario y no cruzar por vías o calles inundadas.

La Coordinación de Protección Civil Municipal informó de un 55 por ciento de probabilidades de lluvias para la capital.

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que estas lluvias se deben al Monzón Mexicano; en las últimas horas, Chihuahua reportó un acumulado de 8.2 milímetros.

La actividad eléctrica predomina en gran parte de la ciudad.

En la zona norte y norponiente la lluvia es copiosa, por lo que varias vialidades, entre ellas periférico de la Juventud, Cantera y Washington, registran encharcamientos considerables.

Las autoridades recomiendan conducir con las luces encendidas para evitar accidentes, además de viajar a velocidades moderadas.

En la zona de Quintas Carolinas la lluvia se dejó sentir con intensidad. De la misma manera en la colonia Santa Rosa y alrededores.

En la zona centro y San Felipe la lluvia empieza a arreciar.

La Coordinación de Protección Civil Municipal de Chihuahua recomendó no cruzar calles, avenidas o arroyos con niveles de agua superiores a 30 centímetros.

Evitar salir de casa durante fuertes lluvias. Además, a las familias que viven cerca de cauces o arroyos, deben permanecer atentas al nivel del agua.

A la población en general se recomienda estar atentos a los avisos de la autoridad municipal.