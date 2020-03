Registra UACH ausentismo de alumnas por #9M

Cientos de mujeres estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua se unieron al paro nacional del #9M, lo cual se pudo constatar durante un recorrido realizado en las diferentes facultades.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

Como parte de las protestas para exigir un alto a la violencia contra la mujer, cientos de estudiantes decidieron unirse al paro del #9M, facultades como la de Filosofía y Letras, Derecho, y Ciencias Políticas y Sociales luces a la mitad de su capacidad.

Únicamente en algunos casos, las estudiantes decidieron acudir a clases, argumentando que para ellas no es la forma de manifestarse, e incluso señalaron que las marchas realizadas durante el día de ayer tampoco las representa como mujeres.

De igual manera dependencias de Gobierno, algunas instituciones bancarias, así como empresas se sumaron al paro lo cual se ha notado por la poca afluencia, principalmente en el Centro Histórico de la ciudad y escuelas de la capital.

Los propios estudiantes señalaron que es notable el ausentismo de sus compañeras, pero dijeron respaldarlas en todas las acciones que llevan este día para manifestar su repudio por la violencia en contra de las mujeres.

“Creo que es necesario manifestarse de otra forma, si yo me manifestó en estar en clases y acudir a mis responsabilidades también me lo deben de respetar, las feministas de ayer no me representan a mi” expresó una estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

De igual manera otra alumna de dicha facultad externó que ella tiene responsabilidades que cumplir ante su escuela, y dijo que para ella es más importante mostrar lo valiosa que es acudiendo a clases y haciendo lo que debe de hacer.

Cabe destacar que la UACH se unió al paro del #9M por lo que las estudiantes que decidan no acudir a clases no tendrán ningún tipo de falta ni amonestación por parte de los docentes de quienes reciben clases.

Algunas maestras de la UACH también decidieron no acudir a impartir clases, lo mismo sucedió en varias preparatorias y escuelas de nivel básico a quienes dejaron a su propio criterio el acudir o no a sus centros de trabajo.