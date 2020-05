Registran 375 casos de cáncer infantil, en dos años

Entre 2018 y 2020 se han registrado en Chihuahua 375 casos de cáncer infantil, de los que 109 son de Ciudad Juárez, según estadísticas del comportamiento epidemiológico del cáncer en menores de 18 años del Sector Salud.

En dicho periodo, un 56%, es decir 211 casos, fueron tumores sólidos, mientras que el 44% (163), por leucemia, y por último un 85% son de leucemia linfoide aguda.

En lo que respecta a grupos de edad, el de mayor incidencia fue entre los 0 a 4 años, con un 45.4%; de 5 a 9 años, el 23.26%; de 10 a 14 años, el 20.32% y de 15 a 19 años el 11%. Local

Por otra parte, los municipios con mayor incidencia son en Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc, representando el 65.8%.

En un 17.9% de los casos hubo fallecimientos; el mayor número de defunciones ocurrieron entre los 5 y 14 años de edad, con un 43.5% y la leucemia linfoblástica aguda es la que se presenta con mayor frecuencia en los hospitales oncológicos

Los síntomas o focos rojos de un niño con cáncer son: sudoración nocturna o excesiva, pérdida de peso, anorexia, dolor de articulaciones, palidez progresiva, fatiga, fiebre persistente, sangrado por la nariz, manchas rojas en el cuerpo, crecimiento de ganglios, crecimiento anormal en cualquier parte del cuerpo, desviación de la mirada, o aumento de volumen de uno o ambos ojos, así como dolor de cabeza.

Una vez que se tiene la sospecha con este tipo de síntomas, los padres de los pequeños deben acudir a que se les brinde atención médica, y de acuerdo a los resultados se brindará un tratamiento o la referencia oportuna al hospital.





CÁNCER INFANTIL EN NÚMEROS

*375 nuevos casos de cáncer en 5 años. * Un 56% (211) fueron tumores sólidos *El 44% (163) leucemia *Un 85% leucemia linfoide aguda *De los 0 a 4 años, 45.4% *De 5 a 9 años, 23.26%. *De 10 a 14 años, 20.32% *De 15 a 19 años, 11%.





*Leucemia: Es un cáncer que comienza en ciertos tejidos, los cuales forman la sangre, por ejemplo, la médula ósea o tuétano. La médula ósea es la parte blanda, esponjosa del centro de los huesos. Cuando la leucemia se desarrolla, el cuerpo produce grandes números de células sanguíneas anormales.

*Linfoma de Hodgkin: El sistema linfático está compuesto de vías por todo el cuerpo a través de las cuales circula la linfa (líquido incoloro de los tejidos del cuerpo), así como órganos, tales como los nódulos linfáticos, el vaso y el timo. Los linfomas pueden surgir en casi cualquier parte del cuerpo.

*La mayoría de los niños con enfermedad de Hodgkin reciben quimioterapia de combinación y dosis bajas de radioterapia.

*Linfoma de no Hodgkin: Los cuatro principales tipos de linfoma no Hodgkin infantil son: linfoma no Hodgkin de células B, linfoma de células B difuso, linfoma linfoblástico y linfoma de células grandes anaplásico.

*Neuroblastoma: Es un tumor canceroso que se origina en los tejidos nerviosos de los infantes. Generalmente las células anormales se encuentran en el tejido nervioso del feto que posteriormente se desarrolla como tumor detectable.

*Retinoblastoma: Es un tumor maligno de la retina, el tejido nervioso delgado que reviste la parte posterior de los ojos y que detecta la luz y forma de imágenes. La retinoblastoma puede ser hereditaria.

*Osteosarcoma: Es el tipo de cáncer de hueso más común y el sexto.