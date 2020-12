Registro de Cabada es una falta de respeto a la militancia: González Mocken

El registro de Armando Cabada como aspirante a la candidatura de Morena por la gubernatura, es una falta de respeto para la militancia del partido, así lo expresó el aspirante a la presidencia municipal de Juárez, Javier González Mocken.

Recordó que en el 2018 los militantes de Morena lucharon por un proyecto encabezado por el presidente López Obrador, que hoy es una realidad con el proyecto de la Cuarta Transformación, y fue en ese mismo año cuando Armando Cabada incurrió en irregularidades y un fraude electoral en contra del proyecto de Morena.

González Mocken añadió que es inadmisible que ahora Cabada Alvídrez pretenda borrar ese antecedente de haberse robado la elección y en consecuencia truncar el proyecto de la Cuarta Transformación en Ciudad Juárez.

“Es algo muy delicado y muy grave, sin duda debe tomarse en cuenta por la dirigencia nacional, obviamente se trastocan los valores fundamentales de la 4T que es el identificar a los miembros de Morena como personas que estén prácticamente sentenciados a no robar, no traicionar y no mentir”, dijo el juarense.

En este sentido reiteró que Armando Cabada no cuenta con esas características y por ende no debería ser tomado en cuenta para una inscripción en un cargo de elección popular como lo es la gubernatura del estado de Chihuahua.

