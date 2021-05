Regresa el magistrado Ramírez tras 9 meses de prisión domiciliaria

“Estuve dos días en prisión en Aquiles Serdán sin dormir, me mantuve nueve meses sin salir ni al parque afuera de mi casa por el resguardo domiciliario, tengo las cuentas congeladas por instrucción del estado con la Unidad Financiera, pero a pesar de todo, créanme que nunca me van a ver derrotado, van a batallar y nunca van a poder hacer nada, porque no van a encontrar nada, lo que no saben es que ellos ya se van y yo voy a permanecer por al menos 9 años” comentó el Magistrado Jorge Ramírez Alvídrez tras su restitución.

Considera que uno de los principales motivos por el cual se han empeñado en investigarlo, es por haber sido un amigo cercano del ex Gobernador César Duarte, pues desde el año 2017, le pidieron que renunciará a su cargo como Magistrado y colaborara con las autoridades, pero al negarse fue que le iniciaron un procedimiento administrativo y uno de carácter penal, siendo el ultimo el que lo mantuvo por lo menos 9 meses inhabilitado y encerrado en su vivienda.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Tranquilo, sonriente y con el apapacho de todos sus colaboradores de la Primera Sala Penal, fue como este lunes 31 de mayo, retomó el cargo como Magistrado, donde recalca no tener represalias en contra de quienes le intentaron quitar el cargo, ya que aseguró que los tribunales se hicieron cargo de dar la razón de todo este procedimiento.

Recuerda que el día viernes que recibió la noticia por la tarde noche, cuando le retiraron el brazalete electrónico y se retiraron los agentes del lugar, decidió ir acompañado de su familia a dar gracias a la iglesia, después salieron a cenar para disfrutar un poco de la libertad que había recuperado.

El Magistrado recuerda que la batalla jurídica fue de tiempo y experiencia, ya que tuvo que argumentar que existieron varias faltas durante el proceso, desde el desafuero, notificación, tiempo, modificación del dictamen y una serie de vicios ocultos que fueron demostrados ante jueces y tribunales para su análisis, el cual finalmente le concedió su restitución como tal.