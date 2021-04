Regresar a rojo, será decisión de ciudadanos: Wendi Ávila

Los contagios por SARS-COV-2 siguen en aumento, y será el comportamiento de cada ciudadano, lo que defina si el estado regresa o no, a semáforo rojo, advirtió la subdirectora de Medicina Preventiva, Wendy Ávila Coronado.

Señaló que la entidad atraviesa un momento similar al que se vivió en octubre y noviembre del año pasado, cuando tras la relajación de medidas, los casos y muertes por Covid-19 aumentaron significativamente.

Agregó que no sólo en la Región Chihuahua, sino en todo el estado se está presentando un aumento preocupante de contagios y esto puede derivar en un retroceso mayor aun del que ya se tiene.

"Estamos muy a tiempo de detener esto... Regresar a rojo o no, será el resultado del comportamiento de todos como ciudadanos", puntualizó.

Exhortó a la población a no acudir a lugares aglomerados, incluso, no salir de no ser indispensable.

El lavado de manos y uso de cubrebocas, debe ser permanente, pero además hay que entender que no es momento de salir, vacacionar o hacer fiestas, refirió.