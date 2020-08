Regresará Gobernación Municipal carrito de paletas decomisado

La Subdirección de Gobernación Municipal informó que el carrito de paletas que fue decomisado en la Plaza Hidalgo, se regresará al vendedor ambulante, que violó la disposición de no comercializar mercancía de forma itinerante en el primer cuadro de la Ciudad de Chihuahua.

Gobernación Municipal detalló que el paletero que fue retirado de la Plaza Hidalgo, y decomisada su mercancía por inspectores de la dependencia, había sido amonestado repetidamente de que no podía comercializar sus productos en la zona, y después de enfrentar al personal de Gobernación de forma agresiva, se procedió a retirarlo y al decomiso.

La acción normativa se realizó mientras la manifestación de los agricultores y defensores del agua, llegaba a uno de sus puntos más álgidos en el exterior de Palacio de Gobierno, donde prevalecía un ambiente inestable por las protestas por la extracción de agua almacenada en la presa Las Vírgenes.

Foto: Horacio Chávez I El Heraldo de Chihuahua

De igual manera, se explicó que en la zona del Centro Histórico de la ciudad de Chihuahua no se permite el ambulantaje, ni la venta calle por calle, por lo que no hay manera de expedir algún tipo de permiso, y que en este caso, obviamente no contaba con ningún tipo de anuencia para que realizara su labor.

Luego de haber sido incautado el carrito de paletas, bolis y otros productos que requieren refrigeración, Gobernación Municipal detalló que se regresará el instrumento de trabajo al referido; sin embargo, se ha buscado al vendedor en el número de contacto que proporcionó durante el decomiso, pero, no ha encontrado respuesta.

