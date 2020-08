Reincide acosador sexual de mujeres

A pesar de que ya ha sido detenido en más de 8 ocasiones en la ciudad de Chihuahua, un presunto acosador y abusador sexual del transporte público sigue obteniendo su libertad, ya que cumple de dos a tres días detenido, sale y vuelve a reincidir, según todas las capturas que han realizado tanto agentes municipales como la Fiscalía General del Estado.

Descarga toda la edición impresa directo en tu móvil, tableta o computadora, da clic para suscribirte, primer mes gratis

El 1 de agosto, nuevamente fue capturado por elementos municipales, luego de que a bordo de un camión del transporte público comenzara a realizar tocamientos a una de las pasajeras, quien denunció los hechos y posteriormente fue detenido por los agentes, quienes lo trasladaron a la Comandancia Norte para que permaneciera en prisión por los hechos ocurridos.

Se trata de José Luis P. N., de 43 años, quien desde hace poco más de tres años ha sido denunciado por diferentes víctimas por realizar actos de acoso y abuso sexual, luego de que su única intención de subir al transporte es para acosar a las mujeres, según las reiteradas detenciones.

Desde 2017 José Luis P. N. ha sido denunciado por cometer actos de acoso y hostigamiento sexual en el transporte público e incluso en 2018 fue llevado ante un juez de control, pero sólo estuvo en prisión algunos meses y quedó en libertad al no tener mayor pena el delito por el cual había sido capturado.

El 14 de enero de 2019 fue captado por primera vez y difundido en redes sociales, donde se tocaba sus partes íntimas e incluso se las mostraba a una jovencita que iba a bordo del mismo transporte público. A través de un video se comenzó a difundir su rostro para prevenir a los usuarios de la presencia del libidinoso sujeto.

Decenas de usuarios tanto en redes sociales como del transporte público ya conocen de la forma en que opera, incluso los horarios en que aprovecha para realizar el acoso y abuso sexual, ya que en ocasiones se sienta atrás para meter la mano entre los asientos y hacer tocamientos indebidos a las damas, algunas le han tomado fotografías para denunciarlo en redes sociales, ya que en muchas ocasiones no saben cómo reaccionar, según las publicaciones que se han realizado en contra del acosador.

La penúltima vez que lograron detener a José Luis P. N. fue el pasado 18 de febrero, cuando una mujer denunció al chofer del transporte que el presunto responsable le había hecho tocamientos indebidos, a lo cual lo detuvieron y agentes municipales lo llevaron a la Comandancia.

Ahí permaneció 36 horas por su falta, y nunca fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, a pesar de que tiene procesos pendientes para dejarlo en prisión, pero sigue violentando a mujeres en el transporte, según la última denuncia interpuesta el 5 de marzo.

Dos días después de su detención (18 de febrero), José Luis salió sin problema alguno, incluso los denunciantes en las redes sociales volvieron advertir que había regresado a cometer sus fechorías en los camiones, por lo cual decidieron tomarle una foto para que las personas tuvieran cuidado de él.

A pesar que desde hace tres 3 años se tiene conocimiento del actuar de este hombre en contra de las mujeres, la mayoría estudiantes o menores de edad, continúa con su mismo modus operandi.

“Buenas tardes, quisiera saber si me pueden ayudar a difundir esta foto para saber el nombre del tipo, el día de hoy aproximadamente a las 4:40 p.m. venía en el Vivebús y comenzó a tocarme una bubi, en ese momento me paralicé y no pude hacer más que decirle con pocas palabras a mi amiga que venía a unos lugares que le tomara una foto, cuando se dio cuenta se bajó riéndose en la estación de Fuentes Danzarinas, me gustaría denunciarlo, gracias”, fue el mensaje que publicó una presunta víctima quien compartió la imagen del presunto acosador.

José Luis es un hombre que cuenta con rasgos físicos muy destacados, pues tiene una nariz muy pronunciada, que es uno de los rasgos físicos que más lo han caracterizado, por lo que actualmente existen fotografías de este hombre que ha sido detectado por usuarios cuando notan que se masturba, toca a mujeres o las acosa.

Al momento tanto hombres como mujeres se encuentran enfurecidos con las autoridades por permitir que el sujeto siga acosando a mujeres sin problema, por lo cual incluso han advertido que de verlo llegarían a lincharlo a fin de que no volviera a tener esa conducta inadecuada con las mujeres del transporte.





Deportes Muestra Reyes Daniel gran nivel en distancia de chequeo

Noroeste Destinarán 5 mdp a programa “La Escuela es Nuestra”

Noroeste Integrantes de FRENA Cuauhtémoc se manifiestan en la Plaza Principal