Reitera Quezada total respeto a las recomendaciones del Sector Salud

El candidato de Morena a la alcaldía de Chihuahua Marco Adán Quezada Martínez, destacó que continuará llevando a cabo las medidas sanitarias implementadas por parte de las autoridades estatales y de la Secretaría de Salud, además resaltó su preocupación por preservar la salud de los chihuahuenses comprometiéndose a seguir respetando las restricciones para evitar contagios y realizar reuniones.

“Tiene razón el secretario de salud, no puede dominar la pasión política sobre la razón y cada quien que se ponga el saco que le corresponda, yo habré de preocuparme por lo que haga y buscar la manera de mantener la comunicación a través de otros medios y tratar de evitar las reuniones masivas”, aseguró Quezada Martínez.

Aseguró que coincide con el posicionamiento de Eduardo Fernández como Secretario de Salud y en una posición de autocrítica, quien comentó que asumirá la responsabilidad y tomará las medidas que considere pertinentes.

Resaltó que esta crisis epidemiológica generada por el virus del COVID-19 tomó por sorpresa a las autoridades de salud y ciudadanos, por ello estará tomando en cuenta las necesidades adecuadas para evitar el incremento de contagios.

“Reconozco que la pandemia ha tomado por sorpresa a las autoridades y ciudadanos y que tal pareciera que como candidatos no le tememos o no creemos en el COVID-19, estamos preocupados por mantener un contacto más directo con los ciudadanos, organizamos una serie de reuniones que puede generar situaciones peligrosas y al menos eso yo no lo voy a permitir” dijo.

