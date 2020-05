Relaja ciudadanía medidas por desconfianza en alertas

La percepción de la gente sobre la pandemia es muy diversa, desde quienes aseguran que es un invento político, otros se consideran invencibles y no toman precauciones, en el otro extremo quienes están asustados y siguen las medidas preventivas, sobre todo el aislamiento y la sana distancia.

Toda esta gama de sentimientos tiene que ver con la poca credibilidad con la que cuentan las autoridades sanitarias. En el sondeo realizado en la zona Centro y en algunas paradas de autobús en el periférico De la Juventud, la gente afirma que tienen que salir, pues sólo por los medios de comunicación conocen sobre la pandemia.

El tráfico se ha incrementado en la ciudad, sólo basta pararse unos minutos en el periférico De la Juventud para ver la cantidad de vehículos que transitan. Asimismo, se puede apreciar gran cantidad de personas en las paradas de autobús, donde en ocasiones las medidas de sana distancia se pierden.

Los ciudadanos afirman estar cansados de escuchar cada tres días que llegamos al pico de la pandemia a consecuencia del virus SARS-CoV-2, pues sólo los “emocionan” ya que empiezan a vislumbrar el final de la epidemia, sin embargo, eso no llega. Y simplemente el discurso se repite.

La “desilusión” lleva a los ciudadanos a considerar el regreso a sus actividades, sobre todo ahora que se prevé el inicio de las jornadas laborales, pero sin guarderías y escuela. Muchas de las madres de familia afirman que será difícil, sobre todo porque no tendrán quién les ayude en la crianza y cuidado de los pequeños.

A la mayoría de los ciudadanos les gustaría saber si en realidad Chihuahua atraviesa por la etapa crítica, pues con base en ello podrán contar con un panorama de la situación real, la cual ha sido avasalladora en el resto del mundo y en Chihuahua parece que no pasa nada.

Lo preocupante, afirma Ernesto Flores, dedicado a la jardinería, es que el empleo ha cesado y la necesidad apremia, por lo que es necesario que la autoridad defina el regreso a la normalidad.

En la zona Centro se ha visto un incremento de la movilidad en los ciudadanos, quienes señalan que es imposible permanecer sin ingreso en la casa, por lo que deben salir a buscar la “papa” diaria.

Hay que recordar que incluso los especialistas en infectología y epidemiología señalan que no es posible precisar el momento del punto más álgido, pues si bien existen predicciones, hay enfermedades que no tienen palabra y en este caso el Covid-19, causada por el virus SARS-CoV-2, no se conoce, no existe tratamiento y sólo se brindan medicamentos que ayudan a paliar los síntomas, ello dependiendo del caso y de las comorbilidades existentes.

Para muchos de los ciudadanos el reporte de las cifras con las que cuenta Chihuahua les parece “maquillado”, pues ni siquiera corresponden con las informadas a nivel federal.

A la fecha, el número de casos llega casi a mil 500, y se estima que hay más de 8 mil infectados. De modo que mentiras o no, usted decida.





