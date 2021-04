Relevo en secciones sindicales del SNTE será hasta regreso a clases

La pandemia a causa del coronavirus SARS CoV2 retrasó el proceso de cambio de la dirigencia de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ya que sólo hasta regresar a clases presenciales se realizará el relevo.

Sin embargo la pandemia no ha detenido la consulta a las bases para la sucesión que se avecina, pues el actual dirigente Ever Avitía Estrada ya no puede continuar en el poder.

De acuerdo a la consulta los preferidos son Edgar Ramos Ávila, quien ha pertenecido al SNTE Joven, así como Mario Rodríguez Aguirre, quedando muy por debajo de las preferencias Braulio Solís quien ha encabezado algunas de las movilizaciones en Pensiones Civiles del Estado, la delegada Indra Manzo, actual Secretaria de Previsión Social del Comité Ejecutivo Seccional y Juan Carlos Terrazas, encargado del área de difusión.

De acuerdo a la información oficial por parte del Comité Ejecutivo Seccional en todo el país, los procesos de renovación en las secciones sindicales podrán realizarse una vez que se reinicia las clases presenciales.

Se informó que el Comité Nacional ha girado instrucciones para que los comicios se realicen una vez que el personal docente este vacunado.

Las apuestas ya se hacen, pues la mayoría de los agremiados responsabiliza a Ever Avitia y al actual diputado René Frías, ex dirigente sindical de la perdida de prestaciones, del mal uso de recursos, falta de transparencia y rendición de cuentas.