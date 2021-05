Renuncia candidata a regidora de Movimiento Ciudadano; va al PAN

La candidata a regidora de Movimiento Ciudadano, Fernanda Carreón, anunció su renuncia al partido naranja y a su candidatura para sumarse al proyecto político de Acción Nacional.

La joven candidata señaló que su decisión fue tomada de manera consciente y responsable, la cual se basa en buscar el bien para los chihuahuenses, por lo que reconoció que son María Eugenia Campos y Marco Bonilla, los perfiles ideales para gobernar tanto el estado como esta capital.

Señaló que en este momento lo importante es no dejar que llegue Morena a los puestos clave en estas elecciones, debido al daño que ese partido le ha hecho al país y al estado de Chihuahua, asimismo reiteró que ha visto en los perfiles del PAN a gente trabajadora y talentosa que tiene las bases para encabezar buenos gobiernos y buenos cargos representativos.

Fernanda Carreón, presentó el documento que contiene su renuncia a la candidatura a la regiduría dentro de la planilla registrada por el partido Movimiento Ciudadano, la cual encabeza su candidato a la alcaldía, el ex panista Miguel Riggs Baeza.

Por su parte Leticia Salina, líder Acción Juvenil en el municipio, le dio la bienvenida a Fernanda Carreón, a quien calificó como una joven entusiasta que ama a Chihuahua y que ha sabido tomar la mejor la decisión.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Asimismo Alán Ávila, secretario nacional de Acción Juvenil, celebró que se realicen este tipo de eventos en donde se suman perfiles valiosos al proyecto del PAN, lo que abona de manera importante a ponerle un freno al proyecto de Morena y su fallida 4T.

Hizo énfasis en que Morena en Chihuahua se ha encontrado con una ciudadanía que no permitirá que llegué esa ideología, de igual forma señaló que afortunadamente los jóvenes no son personas que puedan ser manipuladas y que saben de primera mano que Morena no es la opción para México.