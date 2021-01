Renuncia Marisela Sáenz a bancada del PRI

La diputada local del PRI, Marisela Sáenz, renunciará a dicho partido, luego de que se diera a conocer que la ex senadora Graciela Ortiz estaría siendo la abandera del PRI por la gubernatura, en tanto la empresaria Adriana Fuentes, llevaría la candidatura de la alcaldía de ciudad Juárez.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

“Voy a presentar mi renuncia al grupo parlamentario del PRI no pienso estar ahí ahora que se decida a la próxima candidata a gobernadora ni a la candidata a presidenta de Juárez, mujeres odiadas por las estructuras territoriales del PRI, no quiero que me relacionen con ellas” comentó en exclusiva para El Heraldo de Chihuahua.

Por lo anterior acudirá hoy ante la presidenta de la Mesa Directiva así como con la presidenta de la JUCOPO, del Congreso del Estado para presentar su renuncia a la fracción parlamentaria del PRI, por lo que estaría regresando a la bancada del PES (de la que fue parte al inicio de la legislatura), aunque esta definición estaría todavía a escrutinio jurídico pues hace tres semanas desapareció con la renuncia a dicha bancada por parte de los diputado Martha Lemus y Obed Lara, situación que obligo a Misael Máynez a declararse diputado independiente.

Te recomendamos:

Local Caen 52 por ciento vuelos en Chihuahua

Local Chihuahua pasará a semáforo color amarillo mostaza