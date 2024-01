Reporta alcalde nueve homicidios en lo que va de enero en Chihuahua capital

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, informó que en los primeros 11 días del mes de enero, se han registrado un total de nueve homicidios en la ciudad; y aclaró que el ataque contra el propietario del bar El Yate, fue en el exterior de su domicilio y no en el local comercial.

“Lo lamentamos, primero que nada. Es una situación lamentable, este ataque que sufre esta persona. No más aclarar: no es un ataque un centro nocturno, es un ataque al propietario que fue en su domicilio. No está relacionado con el tema de que haya sido en el centro nocturno. Estamos nosotros activando acciones que nos permitan brindar espacio seguros en estos lugares”, explicó el alcalde Bonilla Mendoza.

Sobre las acciones emprendidas, mencionó que en el bar La Regina, actualmente cuenta con vigilancia de Seguridad Pública Municipal, ya que se le dio el Servicio de Contratación al dueño de esta propiedad.

“Hoy, tenemos vigilancia de Seguridad Pública Municipal pagada por el propietario, en Tesorería Municipal, que nos permite pues darle mejor y mayor seguridad a los clientes de este establecimiento”, afirmó Marco Bonilla.

En el tema de incidencia de homicidios, afirmó que la ciudad de Chihuahua continúa en números bajos, con un total de nueve homicidios a la fecha.

“Si lo comparamos, por ejemplo, con Juárez, el día de hoy amanece con 27, un número muy superior al nuestro. Estamos hablando que estamos en nueve contra 27, verdad y esto pues es labor y resultado como lo digo a la gran coordinación que hemos tenido y del gran apoyo tanto de las fuerzas federales como por supuesto del Gobierno del Estado”, afirmó Marco Bonilla.

El presidente municipal de Chihuahua agregó que se detuvo a una banda que estuvo generando robos de tambos por varias colonias de la ciudad, de la cual se logró su aprensión gracias a la investigación elaborada por la Dirección Seguridad Pública Municipal, a través de la Plataforma Escudo Capital.

“Esto era para responder al clamor, de la sociedad. No la vemos como una detención de alto impacto, para nada, sino es una detención ordinaria. Sin embargo, es un poco responderle a las quejas, e incluso, por redes sociales también los ciudadanos me habían me habían externado”, compartió.

En ese sentido, destacó que durante el pasado miércoles 10 de enero, sí se realizaron detenciones de alto impacto, con la detención de dos robacoches, de los cuales, uno particularmente en el sur de la ciudad, de la colonia Aeropuerto, generaba más del 60% los robos de vehículos en el Distrito Ángel, en el centro de Chihuahua.

“Gracias a las labores de investigación, de inteligencia de la dirección Seguridad Pública Municipal, del trabajo coordinado con Fiscalía General del Estado, se logró la detención de este presunto responsable”, informó el presidente municipal de Chihuahua.