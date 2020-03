Reprogramará Iglesia algunos eventos por Covid-19

"Sin pánico, pero sin imprudencias, vive la alegría de la fe, ora, participa en la Santa Misa con la cautela debida; vive la caridad, con sensatez, anima la esperanza. Con sencillez, atentos a las indicaciones de la Secretaría de Salud", instó el Pbro. Gustavo Sánchez Prieto, vocero de la Arquidiócesis de Chihuahua, ante la contingencia por el COVID-19.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

En ese sentido, reflexionó sobre la situación, y aclaró que no es tanto el bien o el mal físico, sino el mal moral.

"La manera concreta cómo interpretamos y reaccionamos a las adversidades, y que Satanás aprovecha para ponernos unos contra otros, contra Dios mismo, contra su creación y contra nosotros mismos, quitándonos la paz interior", dijo.

El Padre Sánchez Prieto invitó a ser prudentes con las medidas de prevención, y estar alerta, pero sin entrar en pánico.

"No reniegues de tus limitaciones, "eres hombre, no Dios" (Jer). No seas imprudente ni temerario."Con la sencillez de las palomas y la astucia de las serpientes" dice Jesús en el Evangelio", finalizó.

Adicionalmente, el obispo Jesús José Herrera Quiñones de la diócesis de Nuevo Casas Grandes, anunció que siguiendo las precauciones por la fase 1 de la contingencia por el virus COVID-19, se reprogramará el VI Encuentro Provincial de Catequistas, que se había programado para el 21 de marzo, y quedará pendiente la nueva fecha, hasta después de la etapa por riesgo de contagios.