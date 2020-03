Reprueban estado de calles en Ciudad Juárez

Con un 5.1 es como calificaron los juarenses el estado de las calles y pavimentación, reveló el Informe de Servicios Públicos 2020 elaborado por Plan Estratégico de Ciudad Juárez.

De acuerdo al estudio, dos de cada tres personas no se sienten satisfechas con la calidad de calles y pavimentación de la ciudad, por esa razón fue el peor evaluado por los juarenses y el que menor calificación alcanzó en este 2020 tras nueve años de realizarse dicha encuesta en esta ciudad.

Al preguntarle a algunos ciudadanos sobre el qué opinan en relación al estado de las calles comentaron que es pésimo, lleno de baches y sin mantenimiento.

“Están horribles las calles, no hay una sola donde no vea un bache. Esta muy abandonado Juárez”, dijo Luis Alfonso.

Otros aseguraron que pese a que los baches son reparados no es suficiente, ya que las calles se siguen viendo en mal estado.

“Los tapan, pero nada más basta una lluvia para que otra vez vuelvan a salir y ahí se van todos nuestros impuestos”, dijo otro ciudadano ayer en la zona Centro.

A su vez por medio de las redes sociales los juarenses han manifestado su descontento con el estado en el que se encuentran las calles de la localidad, ya que además de ser intransitables generan daños en los vehículos.

La mayoría de los ciudadanos que manifiestan su descontento con el mal estado de las calles habitan en la zona poniente y sur oriente de la localidad.

De acuerdo con la coordinadora de Así Estamos Juárez, Erika Don Juan, pese a que en la ciudad la actual administración municipal ha invertido y llevado a cabo diferentes programas para bachear y reparar las calles y pavimentación no ha sido suficiente.

“Todo lo que se está viendo en obra pública y demás el juarense aun no lo percibe, a través de los años ha habido muchos gobiernos y programas de pavimentación o de bacheo, pero por el material o calidad de la obra no son vistos de largo plazo y a la larga los ciudadanos siguen evaluándolos mal porque no es un tema de esta administración, han pasado muchas administraciones municipales y este año tocó el piso con la evaluación que hicieron los juarenses en esta encuesta a finales del 2019. Al platicar con la ciudadanía hablan de que se tapó un bache, sí, pero en la primera lluvia se volvió abrir y eso los juarenses lo perciben”, comentó Don Juan.

En conferencia de prensa ayer en las instalaciones de Plan Estratégico de Ciudad Juárez, se destacó que la calificación que obtuvo ese servicio público es el mínimo histórico que los juarenses le han otorgado.

“Los números que se dan a conocer son en base a una encuesta de percepción que se realiza año con año a los juarenses, ellos evalúan muchas cosas, entre ellas los servicios públicos. Esta encuesta se hace desde el 2011 y esa es la gran oportunidad que nos permite estar midiendo los distintos servicios, ya que los juarenses califican del 1 al 10 la satisfacción que tienen con ellos”, explicó la coordinadora de Así Estamos Juárez de Plan Estratégico.

En el desglose de los resultados se detalla que la calificación que alcanzó ese servicio público representa una baja en relación a lo que se obtuvo en el 2018 cuando los juarenses calificaron este servicio con un 5.5.

“El tema de la pavimentación junto con el tema del transporte público, son los perores evaluados. Las calles los juarenses muy pocas veces le han otorgado el 6, a partir del 2013 y 2014 la calificación siempre ronda entre el 5.5, 5.8 y demás, pero en este momento tenemos la calificación más baja que ha tenido desde el 2011 a la fecha, vino cayendo y en 2019 es la calificación más baja”, dijo Don Juan.

Otro de los servicios públicos que ha tenido menor calificación es el de la cantidad de basura en las calles, donde los juarenses le otorgaron un 4.9 por ciento de calificación.

El alumbrado público fue otro servicio que bajó de calificación de acuerdo con los datos que arrojó la encuesta, ya que durante el 2018 la calificación fue de 6.3 mientras que en el 2019 fue de 6.1 por ciento.

La disponibilidad de las áreas verdes alcanzó una calificación de 6.0 mientras que la satisfacción del transporte público tradicional alcanzó un 5.52 en el 2019 y en el 2018 un 5.50.

En cuanto a los servicios que obtuvieron la calificación más alta destacan el servicio del agua con un 8.1, el de la calidad del agua con un 7.19, la recolección de basura con 7.7, el servicio del transporte semi-masivo con 7.15 y la semaforización con un 7.07.

En cuanto a las zonas se dio a conocer que son el poniente y sur oriente donde los ciudadanos se sienten menos satisfechos con los servicios públicos.

“No cambia mucho el panorama, sigue siendo el transporte público, la pavimentación, las áreas verdes, los servicios que reciben las calificaciones más bajas, es un panorama que se da año con año”, dijo Sergio Meza, titular de Plan Estratégico de Ciudad Juárez.

De acuerdo con lo que se dio a conocer los resultados de la encuesta se presentarán a los responsables de las áreas o titulares de las dependencias de los diferentes servicios públicos, así como a la comunidad en general.

A su vez se mostraron una serie de propuestas con las que se busca que la calidad de los servicios públicos en la localidad mejoren.

Dentro de dichas propuestas destacan el fortalecer la participación ciudadana en el proceso de gestión de mejora de servicios y equipamiento, así como también aprovechar los mecanismos de presupuesto participativo, consultas públicas, plebiscito, entre otras.

A diario el Municipio da a conocer el avance que se lleva en el Programa Emergente de Bacheo, en el cual hasta el pasado lunes 2 de marzo se habían reparado ya 35 mil metros cuadrados de pavimento, es decir, un total de 8 mil hoyancos por medio de 22 cuadrillas que aun continúan recorriendo la ciudad.