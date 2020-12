Repuntan contagios de Covid-19 hasta 222%

El comparativo de casos confirmados de Covid-19 entre el 1 y el 4 de diciembre muestra un aumento de hasta 222 por ciento, al pasar de 172 a 562 contagios, respectivamente.

El director médico de la Zona Norte, Arturo Valenzuela Zorrilla, informó que en las últimas 24 horas hubo 422 casos confirmados de Covid-19, lo que significa un repunte del 145 por ciento entre el 1 y el 5 de diciembre, al pasar de 172 a 422 contagios.

La incidencia de contagios en la semana número 44 mostró una variación por día, ya que el 29 de noviembre se confirmaron 373 contagios; para el 30, 348; el 1 de diciembre se redujo a 172; el 2, con 297: el día 3, hubo 295; el día 4, fueron 562 y para el día de ayer, 422 casos confirmados.

El número de muertes hasta el día de ayer era de 3 mil 708 casos, de los cuales 74 ocurrieron en las últimas 24 horas.

Asimismo los descartados son 20 mil 424, los sospechosos 3 mil 686 y hay 21 mil 108 recuperados.

Durante la semana epidemiológica número 47 que concluye este día, se registraron 1 mil 886 contagios por Covid-19, cifra que muestra un descenso a comparación de la semana número 44, en que Chihuahua llegó al nivel más alto de contagios, con 4 mil 705 casos.

Juárez sigue como el municipio con más muertes y contagios, con 22 mil 315 y 2 mil 201, respectivamente; Chihuahua con 9 mil 165 casos y 1 mil 745 decesos.

Delicias, 1 mil 598 contagios y 133 muertes; Parral acumula 1 mil 445 contagios y 117 muertes.

La incidencia de contagios a nivel estado es de 1049 por cada 100 mil habitantes, en tanto que la de fallecimientos 98 casos por cada 100 mil habitantes.

La información muestra que el 51% de los contagios son del sexo masculino y 49% del femenino.

Los porcentajes de comorbilidad de las personas fallecidas se presentan de la siguiente manera: 34% padecía hipertensión; 25% diabetes; 16% obesidad; 6% tabaquismo; 6% otra condición; 4% enfermedad cardiaca; 4% insuficiencia renal; 2% EPOC; 2% inmunosupresión; 1% asma y 0.3% VIH/Sida. La proporción por género es de 39% mujeres y 61% hombres.

Del total de personas hospitalizadas que el día de ayer era de 512 y 106 intubados, el 51% derechohabientes del IMSS, 28% del Sector Salud, 7% del ISSSTE, 12% de Sedena y 2% del IMSS Bienestar, según reporte de 29 hospitales. Se han realizado 128,834 muestras de diagnóstico.

El director médico de la Zona Norte señaló que la curva de contagios no se ha estabilizado, pues aunque la mayor parte de los días hubo menos de 300 casos, se tuvo un repunte respecto al día 1 de diciembre, en que la cifra fue menor a 200.

Indicó que las medidas restrictivas han sido de gran ayuda para que la población que permaneció en casa ayudara a disminuir la cifra de contagios, pero enfatizó en que esto no significa que se puedan relajar las medidas sanitarias.

Indicó que la mejor medicina contra las enfermedades es la prevención, por lo que el Covid-19 no es la excepción, y esto se puede lograr con la colaboración de cada ciudadano.

En este mismo tenor, el médico recordó que diciembre es un mes en el que tradicionalmente se llevan a cabo festejos, sin embargo hizo un llamado a la conciencia para no hacer este tipo de reuniones. También indicó que aunque no está prohibido el paso a visitantes al estado, no es el mejor momento de viajar, pero dijo, en un caso en el que deban venir a la entidad, se recomienda tomar todas las medidas preventivas, e incluso, si hay síntomas de enfermedad respiratoria, permanecer 14 días para asegurarse de que no pone en riesgo su salud ni lleva al virus a sus lugares de origen.

GRÁFICA POR DÍA

5 de dic.: 422

4 de dic.: 562

3 de dic.: 295

2 de dic.: 297

01 de dic.: 172

30 de nov.: 348

29 de nov.: 373





