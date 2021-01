Requiere PRD alianza para lograr candidatura a la gubernatura

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) no cuenta con la posibilidad financiera para buscar una gubernatura sin aliarse con otro partido, explicó el dirigente estatal, José Luis Acosta, luego de que el Instituto Estatal Electoral negara su coalición con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En la primera sesión extraordinaria del Consejo Estatal del IEE, se rechazó la alianza PRI-PRD para contender en las diputaciones locales y municipios, así como por la gubernatura, debido a que los estatutos del PRD establecen que la coalición debe ser aprobada por su Dirección Nacional Ejecutiva, que entregó firmada una coalición con el Partido de Acción Nacional (PAN).

Al respecto, José Luis Acosta indicó que es una resolución normal, con base a los estatutos del partido. Sin embargo, precisó que como dirigente nacional desconocía el documento firmado por la Dirección Nacional y el PAN.

“Yo como dirigencia estatal no tuve ningún conocimiento previo y firmaron directamente del nacional. Ese acuerdo para a nosotros nos beneficia si va mujer, si va hombre no nos beneficia. Si nos aplican el principio de uniformidad, nos pueden obligar a ir en todo con el PAN y a nosotros no nos conviene ir en candidaturas locales con el PAN”, explicó.

Detalló que por lo anterior el Consejo Estatal buscará la forma de convencer a las autoridades nacionales de dejar las candidaturas locales fuera de la alianza con Acción Nacional, ya sea, aprobando la unión con el PRI o yendo en solitario.

Indicó que las complicaciones los obligan a reconsiderar una posible candidatura en solitario como PRD para la gubernatura, sin embargo, detalló que económicamente no tiene la capacidad para sostener una candidatura de esa magnitud.

“Localmente, nos interesa más la votación en los municipios y en los distritos locales que en la gubernatura, porque lo local es lo que nos ayuda en los porcentajes. Si no tenemos una candidatura de altura para competir, lo más correcto es sumarnos a un proyecto, porque también en lo económico, no tenemos suficiente dinero para competir con una candidatura por la gubernatura”, dijo

Recordó que la fecha límite para alianzas en lo local es hasta el día 8 del mes en curso, por lo que en los siguientes días buscarán que la dirigencia nacional firme el documento en el que deja de lado la alianza. “Son complicadas las cosas, tanto para unos como para otros… si no se sale antes del día 8, no podemos hacer ningún acuerdo local”, dijo.

Explicó que si el PAN decide buscar la gubernatura con un hombre, la alianza con el PRD quedaría fuera de forma automática, o bien, el partido amarillo deberá modificar uno de sus candidatos en otra entidad, para cumplir con la equidad de género.

“Ya para como están las condiciones ahorita, nos iría mucho mejor yendo solos. El asunto es algunos compromisos y acuerdos con algunos candidatos debemos buscar la forma de sostener esos acuerdos hasta donde se pueda”, dijo.

