Requiere Zaira 85 mil para una prótesis

Un total de 85 mil pesos necesita Zaira para poder caminar por sí misma, para cubrir el costo de la prótesis que necesita en el vacío que dejó su pie derecho que le fue amputado. La joven de 24 años nació con hidrocefalia, espina bífida, y pie equino, lo que la ha enfrentado a duras batallas desde su nacimiento, como aprender a caminar a los nueve años después de ocho cirugías.

“Solicito apoyo para la compra de mi prótesis, sea mucho, sea poco, es mucha ayuda. A mí me gusta mucho el maquillaje, me gustaría caminar para empezar con clases de maquillaje y trabajar, lo que quiero es una vida normal. Cuando me dijeron que me iban a amputar el pie, no me lo esperaba, como ya me habían curado otras úlceras, me dijeron que ya no había nada que hacer por el pie, y tuve tiempo para asimilarlo. El día de la cirugía lo tomé con tranquilidad, entré muy tranquila al quirófano”, comentó Zaira, después de que se le retiraron los puntos.

Zaira Nabil Cruz Ayala, de 24 años de edad, ha enfrentado siempre la vida con optimismo, y se ha sobrepuesto a las adversidades de su condición médica. Acudió a la Primaria y Secundaria, sin embargo, cuando cursaba el Segundo Año, le apareció una úlcera que la obligó a permanecer en cama y terminó su educación en el Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos. Desde pequeña ha mostrado interés por el diseño de maquillaje, al tomar su propio rostro como modelo, y su intención es prepararse profesionalmente en este tema para poder ser independiente económicamente para auto emplearse de esta manera.

La familia se compone además de otra niña de 13 años y un muchacho de 20, quienes siempre han sido muy comprensivos y colaboradores con su hermana Zaira.

“Ellos son muy conscientes con su hermana, los dos hermanos acompañaron a Zaira a la consulta para retirarle los puntos de la operación en la que le amputaron el pie. Queremos empezar a reunir el dinero y tener ya la prótesis. Le acaban de quitar los puntos y vamos a empezar con la fisioterapia. Zaira toma todo con muy buena actitud”, comentó su madre Elvira, quien acotó que después de la cirugía necesita una silla de ruedas por un desgaste de hombros que padece, luego del uso de las muletas canadienses durante gran parte de su vida.

La familia es originaria de Guachochi, Chihuahua; para darle una mayor atención a Zaira, hace una década se trasladaron a la ciudad de Chihuahua para darle una mejor calidad de vida y mayores oportunidades.

La amputación se originó de una herida severa, pues como ella pisaba con el tobillo le salieron úlceras, toda su vida estuvo con úlceras, pero se le habían podido controlar. Y una de ellas se infectó, se fue la infección al hueso.

En el proceso, Ortopedia Verástegui ha brindado apoyo y asesoría, y ofrecieron una cotización de 85 mil pesos, han tomado medidas de moldes y han sido un soporte en todo el proceso. Han pedido un anticipo del 60 por ciento para realizar el trabajo y la entrega sería 15 días después del primer pago. El otro pie requerirá una bota para preservarlo de la mejor manera posible e integrarla de manera funcional a la sociedad y al mercado laboral.

“Hay que ver el lado bueno de las cosas y que nunca se pierda la fe”, invitó al terminar.