Respaldan empresarios a autoridades electorales y elecciones

Ante los ataques a autoridades como el Instituto Estatal Electoral (IEE), Leopoldo Mares, presidente de la Propietarios de Bienes Inmuebles (Caprin), destacó que “se tuvieron unas elecciones limpias y no solamente en Chihuahua, sino a nivel nacional”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En este sentido, citó algunas frases del presidente de la República, donde manifestó que fueron “unas elecciones libres y limpias, y resultados confiables”, e hizo referencia a las declaraciones de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, “quien manifestó que las cosas se hicieron bien en el Instituto Nacional Electoral y en todos los institutos estatales electorales”.

“Comento lo dicho por ellos porque coincido en eso 100%, en que así fue, y en Chihuahua así se hizo: con mucha responsabilidad y con un trabajo muy bien hecho, entonces simplemente creo que los empresarios respaldamos el trabajo que está haciendo el instituto”, expuso.

Mares resaltó que cuando las cosas se hacen bien, los empresarios van a respaldar, pues de haber detectado anomalías también las hubieran señalado, como –afirmó- se ha hecho en otras ocasiones en diversos temas.

Precisó que la reunión que tuvieron con el IEE fue simplemente para que les informaran lo que estaban haciendo, “con el interés de que fuera una elección bien organizada y limpia, no se les propuso nada, no se les dijo nada, no se les indicó nada que hicieran, fuimos oyentes. Estuvieron todos los medios de comunicación, no fue una reunión secreta”, abundó.

Local El IEE debe presentar pruebas ante señalamientos contra Morena: Chaparro

En torno a las declaraciones de Juan Carlos Loera, excandidato de Morena, Ricardo Perea, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro), indicó que hay una interpretación de lo que está haciendo no aceptable. “Creo que si él tiene alguna prueba, alguna contundencia que avalen sus palabras, que lo haga ante las instancias correspondientes”.

Manifestó que en caso de poder probar lo que dice sería un lamentable hecho: un golpe a la democracia; de lo contrario, opinó que “debería aceptar la derrota y continuar su vida política si así lo desea; darle vuelta a la hoja y un paso hacia adelante por el bien del estado de Chihuahua y del país, como él tanto ha mencionado”.

“Es una elección donde la contundencia en favor de quien hoy es virtualmente nuestra próxima autoridad, esperemos que al igual que como con ella, los diferentes contendientes acepten que los números no les favorecieron y que puedan continuar en esta carrera política que para muchos empieza y para otros termina”, agregó.

Cabe recordar que Loera de la Rosa externó que tanto el IEE como el INE no estuvieron a la altura de la jornada electoral; además de hablar de un “fraude propiciado y descomunal, con el patrocinio de algunos empresarios corruptores”.

Por su parte, Francisco Santini, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Chihuahua, comentó que a organismos autónomos como el INE y el IEE se les brindan todo el apoyo, ya que son un instituto de ciudadanos y que por ello lo defienden.

“Las personas que trabajan ahí son ciudadanos como nosotros y por eso confiamos tanto en ellos. Esta institución nos ha costado muchos años de esfuerzo a los mexicanos, muchísimo dinero y por eso tiene esa credibilidad”.

Local Retraso en cómputo de actas es por falta de organización del IEE: Hugo González

“Creemos que no tiene condiciones un candidato perdedor al criticarlo; creemos que estas organizaciones son las que debemos cuidar los chihuahuenses, y todos los mexicanos. Si los chihuahuenses y empresarios votaron por una opción que no es la del populismo, que no es la opción que va en contra de la empresa, es porque así lo decidió la ciudadanía en Chihuahua y eso no tiene que afectar en nada a la credibilidad y mucho menos pensar en que hay un fraude porque ofende a los chihuahuenses que salimos a votar, pues estamos seguros que fue una elección ejemplar”, externó.

Mientras que Jorge Cruz Camberos, de Coparmex Chihuahua, declaró que la ciudadanía ya eligió quiénes fueran sus líderes y que incluso el presidente de México ya dio la victoria al Partido Acción Nacional en Chihuahua, al igual que el presidente del partido Morena.

“Creo que es momento de madurar y seguir adelante porque vienen grandes retos, no es fácil. Es momento de empezar la transición, en ver que se entregará un Estado con mucha deuda, con muchas áreas de oportunidad, y tenemos que voltear a ver lo que sigue. Hay que ser un buen perdedor, y ajustarse a los nuevos tiempos”, añadió.