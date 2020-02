Respaldan grupos provida a Maru Campos

“La iniciativa de la alcaldesa, Maru Campos, sobre portar el pañuelo azul a favor de la vida, me parece adecuada, sobre todo por el aval que acaban de dar en la Cámara de Diputados a la ley que promueve la interrupción del embarazo. No se puede interrumpir la vida en ningún momento, es matar a un ser indefenso que no tiene ninguna posibilidad de pedir ni siquiera auxilio. La falacia que utilizan con el término de interrupción del embarazo, es un pretexto para exterminar a los niños”, declaró José Medrano, activista pro vida.

RECIBE LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU WHATSAPP, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

El integrante de Cruzada por la Familia afirmó que las personas que promueven esa práctica son personas que en realidad no tienen ni siquiera noción de que están discriminando a una persona, porque dicen que es un embarazo no deseado, atentando contra la vida de los seres indefensos, y después de eso quieren que se les justifique y no se les sancione.

“Además están pidiendo en esa legislación que haya médicos que no sean objetores de conciencia, también a ellos los van a obligar a que participen en un exterminio masivo”, acotó.

“Es muy buena idea, creo que mucha gente debemos estar portando ese pañuelo”, reiteró sobre la postura de la presidente Campos Galván.

José Medrano destacó que los diputados son funcionarios públicos y son los primeros en escuchar a la ciudadanía.

“La mayoría estamos a favor de la vida, desde su concepción hasta la muerte natural, ella (Maru Campos) lo está haciendo en una postura personal, y debería haber más funcionarios públicos que escuchen a la sociedad y exijan el derecho más importante, que es a vivir, sin él no existe otro tipo de derechos. ¿Cómo es posible que exigen un derecho que contradiga la vida y pretenden matar a un niño?”, cuestionó.

Maru Campos no gobierna para un sólo sector

La diputada de Morena e integrante de “Marea Verde”, Lourdes Valle Armendáriz, criticó la postura de la alcaldesa, Maru Campos, de portar siempre una pañoleta celeste que representa estar a favor de las dos vida, misma que recordó: “Nosotros como servidores públicos representamos a todas y todos los chihuahuenses no nos debemos a solo un grupo en particular, veo mal el actuar de la alcaldesa, pues debe defender los derechos en sí de todos”.

Recordó que su postura en el Congreso del Estado ha sido apoyar a las agrupaciones, como Marea Verde, que buscan e impulsan la despenalización del aborto tanto en el país como en la entidad, dejando en claro que si bien es cierto es un tema de análisis, se debe comprender y respetar la postura de todos los chihuahuenses.

La morenista lamentó que la presidente municipal asuma una postura como tal, pero dejó en claro que cada individuo tiene el libre albedrío de decidir qué sí y qué no apoyar, al mismo tiempo recordó que al ser servidores públicos deben representar “a todas y todos los chihuahuenses”.

Finalmente la diputada refirió que la presidente debería reconsiderar que es la representante de toda la ciudad, no únicamente de un sector o de un grupo determinado con ideología a fin a ella.

Te puede interesar:





Local Alcaldesa usará a diario pañuelo celeste

Local Vuelve Alexa tras caída de 25 metros desde un balcón

Local Apoya José Medrano iniciativa a favor de la vida