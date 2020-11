Resultados de medidas restrictivas se verán en 10 días

Los primeros resultados de las medidas restrictivas se empezarán a ver en un promedio de ocho a diez días, de acuerdo con el comportamiento epidemiológico del SARS-COV-2 que reporta la Secretaría de Salud, y tomando en cuenta que ya transcurrió más de una semana de confinamiento y cierre de actividades económicas no esenciales.

Leticia Ruiz González, directora de Prevención y Control de Enfermedades, señaló que se espera una disminución de casos activos, derivado del confinamiento, y esto podría dar un panorama alentador para ir reduciendo también la ocupación hospitalaria y los decesos.

Ante el aumento de la dispersión de contagios y defunciones en municipios alejados de los principales centros de población, Leticia Ruiz exhortó a la ciudadanía a evitar viajar al interior del estado, así como respetar las medidas restrictivas no solamente durante sábado y domingo, sino durante toda la semana.

“Necesitamos toda la ayuda de la población, por supuesto una conciencia muy responsable, una acción muy responsable de cada ciudadano a fin de evitar un aumento explosivo de contagios, como lo tuvimos”, enfatizó.

La doctora Leticia Ruiz González informó que el número de contagios por día, así como de decesos, aún es alto, y sólo el día de ayer hubo 71 personas fallecidas a consecuencia del Covid-19, de las cuales la mayor parte (29) ocurrieron en Juárez; le sigue Chihuahua con 18 casos, 7 en Delicias, 6 en Parral, 3 en Cuauhtémoc, 1 en Aquiles Serdán, 2 en Guachochi, 1 en Cusihuiriachi, 1 Jiménez, 1 en Ascensión y 2 en Saucillo.

En cuanto al número de personas contagiadas, el estado suma ya 32 mil 236 casos, de los cuales

352 ocurrieron en las últimas 24 horas. Pese a estas cifras, la cantidad de personas hospitalizadas se ha reducido en la última semana, y al día de ayer, 892 personas estaban en un nosocomio, además de que 145 estaban intubadas, en una situación de salud grave.

Leticia Ruiz señaló que pese a las medidas de restricción, principalmente los fines de semana, aún no se pueden ver los resultados de la baja de movilidad, pues el comportamiento del virus se puede observar pasados los ocho a diez días, pero señaló se espera que haya un decremento positivo para el estado.

Dijo que aun cuando se logre reducir el nivel de contagios, se debe ser conscientes de que no se trata de tomar medidas sólo lo que dure el semáforo rojo, o las medidas estrictas, sino que debe existir un sentido de responsabilidad para seguir cuidándonos en lo sucesivo.

De igual manera, Leticia Ruiz dijo que una de las formas en las que se ha podido orientar a los ciudadanos es a través de la aplicación “Salud Digital”, en la que se ha registrado un gran número de teléfonos celulares, y se han podido canalizar a quienes así lo requieren o un nosocomio, o bien, se ha orientado para que se atiendan de manera ambulatoria y se recuperen en casa.

Además, dijo que no sólo las personas mayores de 65 años, o quienes padecen una enfermedad crónica deben extremar precauciones, sino cada uno de los chihuahuenses, toda vez que se ha comprobado que el Covid-19 ataca a cualquier edad.

Ejemplificó que mientras que la mayor parte de los contagios se da en personas de los 20 a los 59 años, la edad en la que más muertes se registran es a partir de los 60 años, situación que se agrava cuando la persona padece algún tipo de enfermedad crónica, como diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, entre otras.

Aunado a esto, la doctora Ruiz reportó que la mayor parte de las personas contagiadas son varones, con un 51% del total de casos, es decir 16,581, y el 49% son mujeres, con 15,655 casos confirmados

Por último, la médico exhortó a cumplir las medidas de restricción en este segundo fin de semana en que se llevan a cabo, tales como no salir de casa de no ser indispensable, no acudir a lugares donde hay muchas personas, utilizar el cubrebocas si es necesario salir, y no organizar fiestas, aunque sean familiares, pues es uno de los principales sitios en los que se producen contagios.

