Retraso en cómputo de actas es por falta de organización del IEE: Hugo González

Hugo González, consejero de Morena en la entidad, señaló como fatal que por parte de la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE) se busque responsabilizar al partido el retraso del cómputo de actas electorales durante los días anteriores.

Claudia Alertt Espino señaló ayer sábado al partido Morena de retrasar cómputo de las actas a gobernador, ante los desacuerdos con los lineamientos de la norma electoral, situación que derivó a tomas de algunas asambleas por parte de la dirigencia. Espino recordó que durante el primer día de cómputo de actas se registraron cortes de luz, los cuales señaló que fueron provocados

Al respecto, el consejero de Morena y representante de Juan Carlos Loera de la Rosa, durante su campaña política como candidato a la gubernatura en la capital de la entidad, indicó que el retraso se debió a la falta de capacitación, organización y torpeza del propio instituto.

“Si a alguien le interesa que los paquetes se abran y se trasparente, pues es a nosotros. El temad de los apagones es cuestión de ellos que no se organizaron bien, no se si no capacitaron bien a su personal. No entendemos porque ha sido la tardanza de la apertura de los paquetes, no puede decir que es culpa de Morena”, expresó.

Aclaró que no se tomarán medidas antes los señalamientos, pero aclaró que las explicaciones de la consejera presidenta son falsas. González reiteró que los militantes y representante de Morena ante las autoridades electorales han estado al pendiente del conteo y cómputo.