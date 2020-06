Revisan mapa de arquetipos en la comunicación digital en caso práctico para la gubernatura de Chihuahua”

La Semana Académica “La sociedad en la Pandemia” de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH contó con la participación del maestro Luis Enrique Monterroso, quien impartió la conferencia “Mapa de arquetipos en la comunicación digital en caso práctico para la gubernatura de Chihuahua”.

Monterroso explicó que el arquetipo, como es un modelo mental que se construye, “son mapas de personalidad que le dan su sustento a un mensaje. Los arquetipos sirven para conocer los códigos y valores simbólicos que mueven el inconsciente colectivo en el contexto de una elección; se debe de identificar qué quieren los votantes”.

Presentó ejemplos de arquetipos como el rey, el joker, es decir, el comediante, el seductor, el outsider es decir el que viene de fuera, el rebelde, el guerrero, o el sabio. Al referirse a los candidatos que utilizan la comedia, mencionó que ya se dio uno en Guatemala, y que en México -en cualquier momento- podría aparecer alguien similar; El rol de outsider ya se vio con el actual presidente López Obrador.

“¿Qué es lo que quiere la población, la gente de Chihuahua? ¿Quiere una continuidad o quiere un cambio?” Según el ponente, para tener un impacto en la gubernatura de Chihuahua un candidato debe de encarnarse en el rol del sabio, guerrero, héroe o heroína será el que logre conquistar al votante de chihuahua.

Dicho análisis muestra que la gente, en general y al día de hoy no piensa en política. Por ejemplo, las notas en los medios con más atención de los usuarios fueron de las filas para comprar cerveza. En segundo lugar, identificó aquellas que hablan del Covid-19, por lo que sugirió a los pretendientes a la gubernatura a no hablar de política y concentrarse en la preocupación de la ciudadanía, como es la salud.

Antes de concluir, el maestro aconsejó a los asistentes a la reunión, si se van a enfocar en el manejo de campañas electorales, a no basarse sólo en las redes sociales, pues estas no garantizan el triunfo en las urnas. “Las elecciones se ganan en tierra, con infantería”. También aclaró que, si no se penetra en redes sociales, es difícil hoy en día ganar una elección.

Monterroso es oriundo de Guatemala y cuenta con una amplia trayectoria como consultor político en campañas electorales en su país, así como en el ramo internacional. Es socio fundador de ALCODI, una entidad dedicada al intercambio de conocimientos y experiencias entre Consultores Político Digitales de América Latina, el Caribe y España.





