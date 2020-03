Revisara médico a personas que realicen tramite de licencia de conducir

Ante las medias y acciones sanitarias que han sido emprendidas por el Gobierno del Estado para la prevención de contagios del COVID-19, la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Comisión Estatal de Seguridad, habilitó en las ciudades de Chihuahua y Juárez la modalidad de citas telefónicas para realizar el trámite de las licencias de conducir.

Para las personas interesadas en agendar cita para curso o renovación de licencia, se habilitó en la capital el número (614) 429-33-00 con las extensiones 20674 y 2064.

En el caso de Ciudad Juárez, se pueden comunicar al número (656) 629-33-00 extensión 55255, en ambos casos con un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde.

De acuerdo a las recomendaciones establecidas por la Secretaría de Salud, como medida precautoria, en los edificios donde se realizan los trámites se dosifica el ingreso de personas, en cumplimiento a la disposición de la Jornada Nacional de la Sana Distancia.

Personal médico revisa la temperatura a los usuarios, mientras que quienes llevan a cabo el trabajo operativo y administrativo, utilizan guantes de látex, cubre bocas y gel antibacterial.

El servicio no será suspendido, no obstante, se solicita a la población su comprensión y apoyo, para no saturar las citas y las instalaciones, por lo que se recomienda que de no ser necesario y urgente el trámite, posponerlo para evitar aglomeraciones.





