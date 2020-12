Riesgos por consumo excesivo de bebidas alcohólicas este fin de año

*La cruda o resaca es la consecuencia del consumo excesivo de bebidas alcohólicas: no tiene un tratamiento específico; sus síntomas pueden mejorar con una adecuada hidratación y alimentación.

El consumo excesivo de alcohol y la consecuente cruda o resaca es un riesgo latente entre los chihuahuenses.

“Este fin de año habrá restricciones para la venta de bebidas alcohólicas, pero sigue siendo complejo limitar el consumo. Lo que sí podemos hacer como profesionales de la salud es sensibilizar a la población sobre los efectos de la alcoholemia, los cuales incluyen fallas en hígado, tracto gastrointestinal, corazón y cerebro, así como la ya conocida cruda o veisalgia. Esta última condición genera náusea, mareo, dolor de cabeza, taquicardia, debilidad, sensibilidad al sonido y a la luz, irritabilidad y ansiedad, y puede ser leve, moderada o grave”, explicó el doctor Jonathan Aguirre Valadez, miembro de la Junta Mexicana de Hepatología.

A este respecto se sabe que el consumo de bebidas embriagantes ha aumentado durante la pandemia. La encuesta “Consumo de alcohol durante la emergencia sanitaria Covid-19”, realizada por el Instituto para la Atención y Prevención de Adicciones de la Ciudad de México, indica que durante el confinamiento el consumo de alcohol se incrementó 35.8% en la capital del país. A escala nacional, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) indica que durante la temporada decembrina la ingesta aumenta hasta un 50%.

“La llamada ‘cruda’ es quizá el efecto más inmediato y evidente. No tiene tratamiento específico. Lo que científicamente funciona es la rehidratación con suero oral de grado médico avalado por Cofepris y, en casos extremos, la administración de soluciones por vía intravenosa, lo cual sólo puede ocurrir en servicios médicos y no en establecimientos informales”, explicó el doctor Aguirre Valadez. Dijo que hay muchos falsos sueros orales, que lejos de rehidratar, deshidratan. Esto se debe a que su fórmula no es la adecuada.

“El verdadero suero oral tiene agua, glucosa y electrolitos como cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio, cloruro de magnesio y lactato de sodio. ¿Por qué glucosa y no fructosa? Porque mientras la primera facilita el transporte de sodio y agua al interior de las células para favorecer el proceso de rehidratación, la segunda endulza más, pero deshidrata las células”, explicó la maestra en Ciencias de la Salud Guadalupe Montes Casillas.

Obviamente, y siempre con consejo médico, se pueden consumir ciertos medicamentos de venta libre para aliviar el dolor de cabeza o el malestar estomacal. “No se recomienda tomar bebidas energizantes adicionadas con ingredientes como taurina, tiamina y cafeína, ya que pueden generar reacciones adversas cuando ingresan a un organismo con alto grado de alcoholemia”, añadió Aguirre Valadez.

