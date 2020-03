Salen a ganarse el pan de cada día en tianguis

Los habitantes de la zona sur cerca de la colonia San Jorge, aprovecharon el tianguis que cada domingo se aposta en la zona de la calle 16 donde este fin de semana a diferencia de otros solo se pusieron unos cien puestos de venta pero que sirvió hoy día a los vecinos del sector para salir de compras o bien solo a dar la vuelta para salir del encierro por la contingencia sanitaria y desestresarse.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

Aunque ya es evidente y solicitada la prevención en la entrada a nivel nacional de la fase tres de prevención contra el COVID-19 cientos de chihuahuenses que deben de salir a buscar el pan de cada día, pues si no venden algo no comen en días, fueron pieza clave para que este día otros cientos de personas tuvieran un lugar de esparcimiento al aire libre para salir del encierro de la semana y acudir a este tianguis que aunque no está en su apogeo ofrece al menos una caminata y degustar algo de comer en el trayecto.





Te puede interesar:

Local Pagará IMSS pensiones este miércoles 1 de abril

Local Disminuyen accidentes viales por cuarentena

Local Instala la SSPE cercos sanitarios en puntos carreteros de Chihuahua