Salgo con la frente en alto y listo para contender por la alcaldía de Chihuahua; Roberto Lara

Este miércoles 9 de diciembre, el ex director ejecutivo de la JMAS convocó a una rueda de prensa para presentar su intención de contender a la alcaldía de la ciudad de Chihuahua y por ende su renuncia irrevocable al puesto como Director Ejecutivo de dicho organismo.

En rueda de prensa dijo que se encontró con el gobernador del Estado, Javier Corral, previo a este anuncio, para presentar su carta de renuncia y de agradecimiento por la confianza para dirigir la JMAS durante casi 3 años, mismo que el gobernador le respondió con una felicitación por su gestión.

“Me siento muy contento, salgo por la puerta bien y con la frente en alto. Dejamos una Junta Municipal de Agua y Saneamiento con finanzas sanas, con números negros. Tenemos en caja casi 200 millones de pesos, suficientes para garantizar la inversión y el funcionamiento del organismo” mencionó el ex director. También aclaró que es su decisión renunciar a su puesto público de manera irrevocable e invita a quienes tengan aspiraciones para puestos públicos no pedir licencia si no renunciar para dedicarle tiempo completo que merecen las candidaturas.

“Estamos listos. El PAN deberá publicar su convocatoria antes del día 23 de diciembre. Nosotros seguiremos los lineamientos y la campaña iniciaría el 9 de enero. Tenemos un equipo que tiene una responsabilidad de trabajo y gestión honesta y responsable. De frente y valiente con la gente y eso nos abre la puerta para poder aspirar a dirigir una ciudad como Chihuahua.”, añadió Roberto Lara.

Antes de finalizar dijo que se considera una alternativa incluyente y de unidad para el PAN. Reconoció que sus compañeros contendientes son personas muy capaces, extraordinarios funcionarios públicos y que siempre impera el respeto, sin embargo, exhortó a que el partido busque la unión para poderle dar una oportunidad a Chihuahua.





