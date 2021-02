Salones de eventos podrán abrir con 50% de aforo

Con la entrada del nuevo semáforo amarillo al estado de Chihuahua, el aforo de los salones de eventos se incrementa del 30 al 50%, así como se elimina el impedimento de consumo de alcohol en los mismos por un tiempo máximo de tres horas, según informaron las autoridades estatales el día de ayer.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Sabemos que nunca más vamos a poder descuidar ni los aforos ni las distancias en nuestros negocios, ni en verde ni en ningún color de semáforo; pero cambiar de color sí nos trae un beneficio importante”, puntualizó Alejandro Lazaroto, presidente de la sección especializada de salones de eventos Canaco.

Según las indicaciones del nuevo semáforo amarillo, el aforo al interior de estos establecimientos será del 50% de su capacidad, con un máximo de no más de 300 personas, y sin áreas infantiles durante el destejo.

Así mismo, las autoridades puntualizan que la restricción del consumo de alcohol continúa con la condicional de que, en el caso de que durante el evento se desee el consumo de alcohol, la permanencia deberá reducirse a tan sólo tres horas.

“El cambio de semáforo nos da la posibilidad de incrementar la cantidad de gente a la que podemos servir, aunque sabemos que no podemos descuidar ni los aforos ni las distancias en nuestros negocios”, agregó Alejandro Lazaroto.

Local Clausuran Bar Sheridan en D1 por sobre aforo

No obstante, agregó que en muchas ocasiones, las personas al escuchar de un cambio de semáforo piensan que la enfermedad se terminó, o no hay mayores riesgos de que vaya a haber otro problema, lo cual no es el caso.

“Siempre existe el riesgo psicológico, cuando cambias a color amarillo o cualquier otro color, que la gente siente que se acabaron las infecciones, por lo que es más conveniente estar en colores que den precaución a las personas, pero realizando aperturas o permisos de forma escalonada”.