"Salud, ajeno al tema político": Valenzuela Zorrilla

"La salud es un tema ajeno a la política", señaló el director médico de la zona norte, Arturo Valenzuela Zorrilla, quien aseguró que la federación y el estado conservan un canal de comunicación cuya única meta es el bien de los ciudadanos.

Valenzuela Zorrilla, dijo que la federación no tiene una visión de castigo para el estado de Chihuahua, por lo que no limitará los recursos para el sector salud, pues si esto ocurriera "sería un crimen y esta no es la postura".

Agregó que el reto de hacer frente a la pandemia del Covid-19 atañe a todas y todos los actores, desde políticos hasta el ciudadano común, por lo que descartó que pueda presentarse escasez de insumos para Chihuahua.





