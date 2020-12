Saturados dos hospitales Covid-19 en el estado

A pesar de que el número de personas hospitalizadas por Covid-19 ha disminuido en las últimas semanas, dos de los 27 hospitales destinados para atender a personas contagiadas con el SARS-COv2, continúan al 100 por ciento de su capacidad; se trata del Hospital Presidente Gral. Lázaro Cárdenas del ISSSTE en la ciudad de Chihuahua y el Hospital Regional de Delicias.

Además, el Hospital de San Juanito tiene una ocupación del 80 por ciento, y el Hospital Central del Estado está a un 61 por ciento de su capacidad, de acuerdo con el reporte de ocupación hospitalaria del 29 de diciembre.

El Hospital Militar Regional de Chihuahua tiene una ocupación del 47 por ciento, el Hospital No. 22 de Nuevo Casas Grandes del 35 por ciento y el Hospital General No. 11 de Delicias del 30 por ciento.

El Hospital Morelos de Chihuahua tiene una ocupación del 29 por ciento, El Hospital No. 16 de Cuauhtémoc y el del 23° Batallón de Infantería del 28 por ciento, el Hospital General No. 23 de Parral del 26 por ciento, el Hospital General No. 6 de Juárez del 24 por ciento y el de Guachochi del 20 por ciento.

Actualmente, de los 333 pacientes hospitalizados, 62 por ciento son derechohabientes del IMSS, 23 por ciento del Sector Salud, 4 por ciento del Issste, 10 por ciento de la Sedena y 1 por ciento IMSS Bienestar, de acuerdo al reporte de 30 hospitales con áreas Covid.

De acuerdo a la Secretaría de Salud, la ocupación hospitalaria se ha logrado reducir como resultado de las medidas sanitarias que fueron reforzadas hace semanas, ejemplo de esto fue el llamado “super cierre”, en que los fines de semana todos los negocios permanecieron cerrados, incluso los supermercados.

A lo anterior, se sumaron medidas con el semáforo rojo y el naranja bajo algunas condiciones específicas, como son el cierre de negocios de bares y cantinas, o restaurantes cuya principal actividad sea la venta de bebidas alcohólicas.

La directora de Medicina Preventiva y Control de Enfermedades, Leticia Ruiz González, señaló que ha sido una labor titánica de parte de los profesionales de la salud, toda vez que han estado en la lucha contra la pandemia a lo largo de diez meses.

Añadió que la atención en clínicas y hospitales, ha sido clave para que muchas personas logren salir de la enfermedad incluso al encontrarse en estado crítico, pero también argumentó que no todo el trabajo se puede dejar a médicos y enfermeras así como demás personal del sector salud.

En este tenor, dijo que cada ciudadano debe aportar conciencia y responsabilidad para que los hospitales no vuelvan a saturarse, pues lograr disminuir su ocupación ha dado un respiro al sector salud de todos los niveles.

