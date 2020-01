Saturan el INE para obtener la credencial

Largas filas de usuarios que acuden a los módulos del Instituto Nacional Electoral para tramitar su credencial para votar se apreciaron ayer en la mañana, como en el módulo de la calle Pino y avenida Tecnológico, hasta donde los electores acudieron a renovar su documento.

RECIBE LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU WHATSAPP, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

En la fila se podían ver ciudadanos desde jóvenes hasta adultos mayores, quienes permanecían esperando para realizar el trámite que les otorgara el documento que se utiliza para la participación democrática en los procesos electorales, y además como identificación que cuya vigencia expira cada década.

A partir del primero de enero, las credenciales que tienen el año 19 o 2019 ya no son vigentes, por lo que es necesario renovarla ante los módulos del INE. El proceso inicia con el paso de acudir al módulo o realizar una cita a través de la página electrónica del INE. Acudir al módulo seleccionado en el horario que se haya referido, con acta de nacimiento, una identificación con fotografía original y vigente, con fecha de expedición no mayor a 10 años como Cartilla del Servicio Militar, cédula profesional, o credencial del Inapam. También comprobante de domicilio original y con fecha no mayor a tres meses.