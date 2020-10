Saturan laboratorios con pruebas rápidas de Covid-19

El incremento de contagios por el virus SARS CoV2 ha disparado la demanda de pruebas rápidas en los diferentes laboratorios privados, donde en los últimos días se han observado filas enormes, ello a pesar de que su eficacia es reducida, tan sólo la prueba PCR arroja un 42 por ciento de falsos negativos.

El médico neumólogo Marco Hugo Sánchez Bustillos, jefe de Medicina Interna del Hospital Morelos del IMSS, consideró que las pruebas rápidas son antiéticas: “Las pruebas rápidas sólo meten confusión”, pues sólo arroja si son positivos o negativos, pero no infectantes.

Dijo que la PCR es esencial para el nivel epidemiológico, pero no para el manejo del paciente. Al inicio de la pandemia las pruebas rápidas se hicieron como requisito preoperatorio, pero resultaba una cantidad impresionante de Igm positivos con tomografías normales, lo que sólo causaba confusión entre el personal de salud.

La doctora Carla Betsabé Valencia García, especialista en atención médica al enfermo en estado crítico en el Hospital Central, explicó que hay estudios que indican que una persona desarrolla anticuerpos después de iniciada la infección, se establece entre 17 y 19 días se tiene una carga del 70 al 80 por ciento de Igm positivo. Se ha visto que el Igm estará positivo en el 40 por ciento de los pacientes en la primera semana y en el 90 por ciento en la segunda semana, por lo que insistió en que las pruebas de anticuerpos no se utilizan para tratar de identificar pacientes o evitar la transmisión del virus, pues hay que esperar dos semanas para que salgan positivos, pero en ese periodo ya anduvo en la calle transmitiendo el virus.

Al hablar de las PCR positivo explicó que no arroja si tiene virus viable y puede infectar, la interpretación depende del médico, no de un laboratorio.

Por su parte, el doctor Arturo Jáuregui Cruz, infectólogo y médico internista del Hospital Central Universitario Jesús Enrique Grajeda Herrera, señaló que la PCR es cara, no se puede hacer a todos, además de que puede ser negativo y tener Covid. Explicó que una prueba no va a decir si está infectante o no.

La evidencia dice que tiene un índice de 42 por ciento de falla, por lo que no hay que basar el diagnóstico en una PCR, sino debe apoyarse con tomografía. Insistió en que una persona es infectante desde que empieza su primer síntoma y se establece de 5 a 10 días en formas graves se extiende más, pues aun estando en el hospital después de 20 días no es tan infectante, pero hay que seguir con las precauciones.

Una PCR puede seguir saliendo positiva hasta 90 días. No significa que se puedan quitar el cubrebocas.

De la misma manera, el doctor Luis Carlos Hinojos Gallardo, neumólogo y director de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas señaló que en las pruebas rápidas no se puede basar el manejo de un paciente, sirven como parámetro en poblaciones grandes por ejemplo empresas, maquiladoras o centros penitenciarios, pero no como un diagnóstico inicial.

En la capital con el retroceso al color naranja en el semáforo de riesgo epidemiológico se ha visto un aumento en las personas que desean realizarse una prueba, sobre todo las rápidas.

Hay laboratorios e instituciones de salud que ofrecen las pruebas en 900 pesos, se trata de pruebas tipo estudios de nivel de azúcar donde extraen una gota de sangre. Hay otras pruebas de mil 600 pesos donde sí extraen una buena cantidad de tejido sanguíneo y centrifugan, la cual arroja una efectividad mayor, hasta llegar a las PCR, donde el costo varía entre 2 mil y 4 mil pesos.

En uno de estos establecimientos ubicado en la colonia San Felipe, la fila de autos se extendía por más de 30 en espera. De la misma manera en una institución ubicada en el periférico de la Juventud, donde se instaló un área especial para este tipo de tamices.

La pandemia sigue su curso y lo peor es que los casos van en ascenso, pero los médicos coincidieron en que la única manera de revertir es quedándose en casa y atendiendo las medidas preventivas.





