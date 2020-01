Se agrava el desabasto de medicamentos

Derechohabientes de sistemas de seguridad social, federales, estatales o que reciben subsidios de ambas instancias, en la capital, denunciaron que los últimos cuatro meses el desabasto de medicamentos ha venido recrudeciéndose, tratándose incluso del Metotrexato y otros 10 fármacos que se usan para tratar el cáncer.

La delegación local del Issste, por ejemplo, señala que se cuenta con un inventario del 95% de los medicamentos del catálogo, sin embargo, Mirna González, derechohabiente, indica que al haber tenido una lesión y recurrir a urgencias, no le brindaron antibióticos ni analgésicos, ya que no tenían.

“No se me dio nada de medicamento ni para dolor ni para infección con la excusa de que no había nada para darme. Al día siguiente acudí a consulta médica con el doctor familiar, él me dio una receta, al momento de surtirla faltaban medicamentos y había mucha gente con el mismo problema, en la fila sólo conseguí diclofenaco”, asegura.

La poca disponibilidad del Myfortic, un medicamento para tratar el lupus en el IMSS, ha propiciado que Mariana deba gastar 36 mil pesos, ya que de no tomarlo le resultan vómitos y malestares.

En el Hospital Central faltan, por ejemplo: Losartán, Alopurinol, Sertralina, entre otros, reportaron pacientes.

