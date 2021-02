Se agudiza crisis de comunicación en Madera

Madera.- Los ciudadanos permanecieron dos días sin luz y agua. A lo primero están acostumbrados, a lo segundo no, lo que provocó desesperación. La crisis se agudizó con la suspensión de clases, de actividades comerciales y el no poder cargar gasolina.

Fabián Moya, director del Centro de Salud, comentó que en el municipio a cada rato se va la luz y es conocido que el servicio de telefonía celular e internet es ineficiente, sin embargo estos últimos están fallando más que nunca lo que ha mantenido suspendidas las clases y dificultado las actividades en general.

Por su parte el alcalde Jaime Torres informó que la nevada prevalece en Madera, el agua continúa restableciéndose y el servicio de luz está al 80%, donde la excepción es una parte del Ejido El Largo Maderal. El único tramo cerrado es Puerto Los Lobos de manera parcial.

Entre el Municipio y un particular aportaron mil litros de diésel para evitar que las vacunas contra el Covid se echaran a perder por la falta de energía eléctrica.

El Director del Centro de Salud expuso que de momento el hospital sólo atiende urgencias, pues están aplicando la vacuna contra Covid a adultos mayores, en conjunto con la Sedena y la Secretaría del Bienestar, en un proceso que atiende grupos de diez personas.

“El Imss nos guardó la vacuna, porque es el único que tiene planta funcionando. Llegó la luz y trajimos los biológicos de nuevo a la unidad, repartimos lo que tocaba a Nicolás Bravo y a Arroyo Amplio, ahí se los llevaron a la mina porque tiene planta de luz. Se volvió a ir la luz, pedimos apoyo a Presidencia y nos prestó una planta. De hecho el martes vacunamos a 50 pacientes y este miércoles llevamos casi 40”, dijo.

Explicó que el apagón agravó la ya de por sí deficiente señal de internet y celular, lo que continuaba hasta ayer. No obstante, de las escuelas avisaron a los padres de familia que ya este jueves reiniciarían las clases a distancia.

“La luz regresaba en ratos, fueron varios apagones, pero sí duramos dos días sin luz. Sin agua igual, hay partes donde había muy poca presión”, explicó.

El Presidente Municipal comentó que la crisis por agua no fue grave y que las horas sin luz fueron 27, no 48. Indicó que la nieve no ha causado estragos y sólo se ha solicitado a la población circular con precaución, sobre todo en Puerto Los Lobos, donde del kilómetro 7 al 29 permanecía muy nevado.

Expuso que la señal de internet y celular estaban muy intermitentes.