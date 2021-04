Se compromete Loera a beneficiar a empresarios chihuahuenses

El candidato de Morena a la gubernatura de Chihuahua, Juan Carlos Loera, se reunió este martes con integrantes de la Cámara Nacional de Comercio que preside Rogelio González Alcocer, en Ciudad Juárez, en donde se comprometió a trabajar para todos y dar respuestas concretas ante las inquietudes y necesidades de los empresarios de Chihuahua.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En esta reunión estuvieron presentes 30 empresarios, en representación de cuatro mil agremiados en donde Juan Carlos Loera consideró que una de sus ventajas al ser él mismo un empresario entiende las necesidades de cada uno de los integrantes.

Local Al alza ocupación hospitalaria; saturados los privados y al 80% los públicos

"Me comprometo a gobernar para todas y todos, y tener una sana relación con el Gobierno Federal, esto significa que habrá una gran capacidad de gestión de Juan Carlos Loera con el presidente de la República, con honestidad y decoro" expresó Loera de la Rosa.

Juan Carlos Loera aprovechó para informar a la Canaco que tiene un programa listo para rescatar a los adolescentes que no terminaron su secundaria a fin de que no engrosen las filas de la delincuencia, ya que el 92 por ciento de las personas que cometió un crimen no terminó ese nivel de estudios básicos.

Foto: Mayra Carmona | El Heraldo de Chihuahua

Resaltó que cuenta con un plan importante para la zona de la frontera, mismo que tratara con la Secretaría de Economía a fin de reforzar las medidas para que los recursos generados en esta zona se queden en el estado y evitar que se vayan a otro país.

Local Sesionarán en próximas horas para definir acciones contra ola de contagios

Los presentes expresaron algunas de las principales preocupaciones realizadas en cuanto a seguridad, turismo y comercio, entre otros rubros que gestiona el sector, ya que, en el tema de la seguridad, el candidato de Morena dijo que cuenta con un diagnóstico muy preciso que permitirá a su gobierno invertir mejor.

"El 90 por ciento de recursos se destina actualmente para el 10 por ciento de los delitos, y el 90 por ciento de los delitos recibe el 10 por ciento del dinero, estamos al revés; pero yo aplicaré los recursos abajo, a los delitos del fuero común y los temas de inteligencia contra el crimen organizado los trataremos en coordinación con el Gobierno Federal", precisó.