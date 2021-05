Se compromete Lozoya a gestionar primer empleo para egresados

Alfredo Lozoya, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, indicó que durante su gobierno se acabará la preocupación de las y los egresados de ser rechazados en las empresas por falta de experiencia, ya que se contarán con esquemas para que consigan su primer empleo.

El compromiso lo realizó el candidato ante académicos y estudiantes de la Universidad Politécnica de Chihuahua, quienes lo invitaron a presentar sus propuestas en las jornadas de participación ciudadana.

En su participación, consideró que es injusto ver a cientos de jóvenes rechazados por no tener experiencia laboral, motivo que les cierra las puertas y parece imposible llegar a un espacio en el que puedan desarrollarse.

Para ello se invitará a la iniciativa privada, desde el comercio hasta el sector industrial, a que les dé la oportunidad de tener su primer empleo en Chihuahua y, con ello, también disminuir la fuga de cerebros a otros estados.

“Dentro de las acciones de gobierno tengo contemplado el tema del primer empleo. Las y los muchachos salen de la escuela y nadie los contrata porque no tienen experiencia. Debemos escoger a los estudiantes que salgan, de todas las universidades y sin distingo alguno y ayudarlos a que tengan su primera incursión laboral”, mencionó.

En cuanto a la deserción escolar, Lozoya opinó que es necesario detectar los focos rojos de esta problemática para atenderla de fondo con apoyos de transporte y becas a quienes más lo necesiten para que las y los estudiantes puedan estar tranquilos en las aulas.

Recordó que, como alcalde de Parral, logró dar transporte urbano gratuito a los estudiantes de nivel medio y medio superior, pero también garantizó uniformes gratuitos desde kínder hasta secundaria.

“Lo más importante es que tengamos un departamento de Servicio Social adecuado. Necesitamos detectar, sí a los estudiantes de más altas calificaciones y premiarlos, pero también me a quienes tienen bajas calificaciones porque muchas veces no se pueden concentrar o no se pueden presentar a la escuela. Yo pondría un especial interés porque nos da un indicador de que algo anda mal, a veces no se concentran por falta de alimentación o porque están preocupados en llevar el sustento a sus familias”, expresó.

