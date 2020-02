Se comprometen jóvenes para los Capítulos Universitarios

Más de 100 jóvenes universitarios de 11 instituciones de Educación Media Superior rindieron compromiso ante autoridades de la Coparmex Chihuahua, lo que dio paso a la conformación de los Capítulos Universitarios, enfocados a la vinculación empresarial de estudiantes, a través de la responsabilidad social.

La toma de compromiso fue hecha por el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Federico Baeza Mares, quien estuvo acompañado por el secretario del Consejo Directivo, Alberto Chávez Chávez, y el presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes, Ignacio Medina Karo.

Chihuahua cuenta con 11 de los 180 Capítulos Universitarios de Coparmex existentes en el país, lo que coloca a la ciudad como referente en el impulso al emprendimiento. En esta ocasión rindieron palabra de su compromiso la Facultad de Derecho de la UACh, Universidad Tecnológica de Chihuahua, Tec. Milenio, Instituto Tecnológico de Monterrey, Tecnológico de Chihuahua 1 y 2, Facultad de Ciencias Políticas de la UACh, Universidad La Salle, Universidad Politécnica, Facultad de Contaduría y Administración de la UACh, Facultad de Ingeniería de la UACh

A nombre de los jóvenes universitarios, Denisse Velázquez Corral, invitó a sus compañeros a explorar cambios personales para darse cuenta de que el emprendedurismo, a través de los Capítulos Universitarios, lleva a la mejora continua en todos los ámbitos de su vida. “Al verlos aquí me doy cuenta de que México tiene un brillante futuro, que lograremos cosas difíciles”, puntualizó.

En su mensaje, Baeza Mares dijo sentirse motivado al estar ante una cantidad importante de futuros emprendedores, a quienes invitó a aprovechar el tiempo y la juventud para esforzarse por consolidar sus proyectos a través de las herramientas que les brinda la Coparmex, para enfrentar un mercado complicado, cambiante, competido y difícil.

“Definitivamente la universidad no da las herramientas completas y absolutas, los Capítulos Universitarios son una gran escuela que, sin duda, les va a enseñar lo que otros han aprendido en su experiencia empresarial o lo que apenas están aprendiendo”, puntualizó.

Por su parte, Alberto Chávez Chávez dijo que ha tenido la oportunidad de crear 22 empresas, sinembargo explicó que la mayoría del éxito logrado lo ha obtenido en tiempos considerados “difíciles”.

“En lo personal, mis mejores épocas han sido en esas temporadas, cuando nadie invierte, cuando nadie cree en este país. Empecé dándole trabajo a colaboradores, seres humanos a los que no les tenía seguridad social, pero me di cuenta de que son personas con sueños e ilusiones; lo importante es ver más allá, la dignidad de la persona, eso es de lo más valioso que me ha enseñado la Coparmex”, expresó.

En su intervención, Ignacio Medina dijo a los futuros emprendedores que, para poder acabar con la pobreza, inseguridad y los problemas que aquejan al país, se tiene que hacer un gran esfuerzo y crear empresas con salarios dignos y como consecuencia bienestar para todos.

“Coparmex es una gran escuela con compromiso social para ello, es por eso que en esta experiencia se van a llevar relaciones y amistades, más las herramientas necesarias para su emprendimiento”, puntualizó.





