Se conforma consejo para mejorar la carrera de Ingeniería Biomédica

Se instala el Consejo Consultivo del Programa Educativo de Ingeniería Biomédica, lo que resulta de gran importancia porque expertos nacionales estarán revisando que el programa sea adecuado y proponiendo mejoras en beneficio de los 480 ingenieros en formación, quienes obtendrán competencias laborales innovadoras.

El doctor Luis Carlos Hinojos Gallardo, director de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua explicó que este consejo es parte del proceso de acreditación de la carrera.

La creación de políticas, instancias y programas para implantar mecanismos para la acreditación de la calidad de la formación profesional impartida en carreras universitarias, es una de las tendencias, de los últimos años en nuestro país, y Chihuahua no es la excepción. La acreditación de carreras universitarias es el resultado de un proceso valorativo que emite un órgano acreditador en cuanto a la calidad de la formación profesional impartida en una carrera de determinada institución. En este caso durante el 2020 se inicio el proceso ante El Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A. C., (CACEI), que es el primer organismo acreditador de programas de estudios de licenciatura en México y está reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A. C., (Copaes).

Foto: Cortesía

La idea de establecer el consejo con personas de reconocimiento nacional ayudará a que los contenidos que se imparten en Chihuahua sean los pertinentes.

El doctor Hinojos señaló que el Consejo cuenta con el doctor Emmanuel Santiago Durazo Romero, quien es doctor en Ciencias y es el responsable de pertinencia curricular de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. El consejo incluye al presidente de la Asociación de Ingeniería Biomédica y el ingeniero Leonardo Adolfo Morán Núñez, quien el gerente del departamento de Ingeniería Biomédica del Hospital Ángeles, quien tiene amplia experiencia en acreditación de hospitales por la Joint Commisision International, quienes podrán opinar sobre como va la carera y incluso proponer las materias optativas que podrían llevar para que lleguen con buenas competencias al nivel laboral.

El consejo esta integrado por el director de la Facultad, el secretario académico, la coordinadora de la carrera, un alumno, un docente y un egresado destacados, así como representantes destacados de los grupos de interés a los cuales se enfocan los objetivos educacionales.

La idea es que den retroalimentación para que al egresar los profesionales puedan insertarse en el campo laboral sin problemas.

Este consejo se instaló en una reunión virtual, y se reunirá cada 3 meses para conocer la opinión de expertos en el área para la mejora continua del programa educativo, así como implementar y agregar procedimientos para la mejora de la educación, este consejo está conformado por profesionales y empleadores del área que conocen a la perfección el perfil de un egresado de ingeniería biomédica, así como los elementos necesarios para su desarrollo.





