Se debe gobernar con experiencia: Domínguez

Tras 11 años de gobiernos preocupados por la grilla nacional, en Chihuahua se debe buscar gobernar con mesura, temple y experiencia para crear un mejor futuro sin incrementar la deuda de la entidad, explicó Alejandro Domínguez, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI)

Domínguez señaló que del proceso electoral en curso debe surgir un nuevo gobierno dedicado a resolver las necesidades de la ciudadanía, con la inteligencia y experiencia suficiente en la administración de los recursos, a fin de evitar endeudar al estado. Al respecto, precisó que mantendrá reuniones con los legisladores locales del PRI para evaluar la posición ante la solicitud de crédito de un millón 898 mil pesos por parte del gobierno actual.

Como presidente interino, explicó que el PRI se encuentra en una situación compleja ante el rompimiento del diálogo interno con algunos actores políticos a lo largo de la entidad, así como el pago de las multas que enfrenta el partido, a las cuales se destina el 50% de las prerrogativas.

Sin embargo, precisó que el partido cuenta con 67 comités municipales activos, donde se tienen aspirantes a los diferentes cargos que se disputarán en estas elecciones, así como en los 22 distritos locales, lo que indicó como un interés importante para mantener los municipios ya ganados y recuperar otros.

“Tener aspirantes en todos los municipios nos genera una oportunidad de competitividad, tenemos aspirantes y forma de competir en los 67 municipios del estado… la construcción del triunfo es poco a poco conforme avance la campaña y a partir de que anuncien todos”, dijo y agregó que buscarán crecer en la representación ante el Congreso del Estado.

En cuanto a la disputa de la gubernatura, recalcó que la precandidata del PRI, Graciela Ortiz, cuenta con la experiencia y el conocimiento necesario para realizar una administración estatal correcta, al haber ocupado cargos en diversas secretarías estatales, además de en diferentes legislaciones.

“En este proceso se va a valorar mucho la experiencia, el motivar a buscar un gobernante, no un candidato, no una sonrisa, no un apapacho permanente. Necesitamos buscar un gobierno porque tenemos once años en Chihuahua inmersos y preocupados más por la grilla nacional que por gobernar el estado”, explicó Domínguez ante el proceso electoral del año en curso.

Al respecto precisó que la ventaja que el partido tendrá en estas elecciones, es el ejercicio de desgaste en el gobierno estatal y federal, lo que les permitirá contrastar lo hecho cuando el PRI estuvo en el gobierno. “Aun cuando también eso nos va a traer una serie de señalamientos, tenemos los instrumentos para enfrentarlos”, declaró.

En cuanto a los precandidatos de los demás partidos, indicó que Juan Carlos Loera, de Morena, carece del conocimiento adecuado de la entidad al no tener la trayectoria política necesaria para conocer de la administración pública estatal con los diversos componentes. Mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) tiene que resolver el enfrentamiento interno a la par que buscan que la justicia sea pareja para todos.

Ampliación de crédito debe ir a municipios

Ante la próxima discusión en el Congreso del Estado sobre la solicitud de crédito de un millón 898 mil pesos, Alejandro Domínguez indicó que mantendrá reuniones con los diputados del partido para evaluar los pormenores del dictamen realizado por la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública.

“Habremos de revisar nosotros si es que el crédito cumple con los requisitos de la ley de disciplina financiera y con lo que se denomina inversión pública productiva, que tiene que ver con acciones destinadas a la problemática actual de salud y de obras de infraestructura que generen acometividad en los municipios”, dijo.

Detalló que ha mantenido pláticas con la coordinadora del grupo parlamentario del PRI, Rosy Gaytán, para evaluar y analizar los rubros que integran el proyecto de gasto del crédito que el gobierno estatal solicita.

En su análisis identificó que una parte del crédito va destinado a cubrir las necesidades de salud, algo que concuerda con el compromiso del partido con los trabajadores de salud. Así como la creación de obras de infraestructura.

Sin embargo, indicó que el Gobierno del Estado no tiene por qué centralizar todo el tema de obra pública, cuando se requieren obras en los diversos municipios de la entidad para crear empleos e inversión.

“En el caso del gobierno federal, llevamos dos años sin que los municipios reciban un peso, sin que las participaciones a las cuales tienen derecho, se hayan vuelto a otorgar en los municipios. Por eso va a ser necesario que obras de importancia para los municipios se generen, una parte de la ampliación del crédito debe ir destinada a los municipios”, dijo.

