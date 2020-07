Se disparan violencia y delitos patrimoniales

De acuerdo con las cifras de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dadas a conocer por la Comisión de Seguridad y Justicia de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Chihuahua (Coparmex), los delitos de violencia familiar y contra el patrimonio se han incrementado de manera exponencial.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

A través del presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de Coparmex, Benjamín Ojeda Flores, y el integrante de la Comisión Ejecutiva de Coparmex Nacional, Ignacio Manjarrez Ayub, dieron a conocer que las cifras de delitos contra el patrimonio (robo a casa habitación, robo a vehículo, robo a negocio, transportistas, transeúnte, institución bancaria y extorsión, entre otros), en el estado pasó de 8 mil 954 a 12 mil 907, en los meses de mayo y junio.

Otra de las cifras que aumentó, no sólo en el estado, sino en el resto de la República de manera exponencial, es la de violencia familiar, pues al cierre del semestre pasó de 3 mil 346 casos para aumentar a 5 mil 479, mientras que en el resto de la República pasó de 68 mil 468 a 104 mil 331 casos.

En cuanto a la cifra global de la entidad de homicidios dolosos y culposos fueron denunciados mil 346 casos, superando los 879 que se registraron en el primer semestre del año 2019; mientras que en números nacionales fueron 14 mil 539 de enero a abril, a los que se agregaron 6 mil 935 de junio, dando un total de 21 mil 474.

Asimismo, en el rubro de libertad personal (secuestro, tráfico de menores, rapto y otros), en el país se acumularon 9 mil 748 denuncias en los primeros seis meses, 3 mil 105 más que lo registrado en abril, cuando el balance era de 6 mil 643 quejas. En ese lapso, Chihuahua pasó de 242 a 378 querellas.

“Tenemos que ser realistas, la estrategia del actual gobierno federal no ha sido la adecuada, ya es un año y medio de que el presidente asumió su cargo y no se han reducido los altos niveles de delincuencia en el país como lo prometió, por el contrario, se han incrementado; además no hay una corporación estructurada para enfrentar los delitos a cabalidad, pues la Guardia Nacional es un gran elefante blanco”, explicó Manjarrez Ayub.

Por su parte Benjamín Ojeda destacó que ante la necesidad de que el sector empresarial pueda laborar sin temor a ser víctima de delitos y de esa forma generar más empleos, la Coparmex Chihuahua participa en varios consejos y mesas interinstitucionales de trabajo para incidir proactivamente en las políticas públicas de seguridad.

“Lo que buscamos es que la economía local mejore y con ello se eleve la calidad de vida de los chihuahuenses; la seguridad pública es un apartado fundamental para el desarrollo de las actividades de todos; como siempre estamos en la mejor disposición de proponer y colaborar con la ciudadanía, los gobiernos y los organismos relacionados con este tema”, finalizó.





Local Familia LeBarón demanda al Cartel de Juárez en Estados Unidos

Local Causa descontento designación de un economista como Secretario de Salud

Noroeste Dan empleo temporal a deportistas afectados por contingencia