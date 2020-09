Se encuentra sin cobrar caseta Delicias-Camargo

Desde éste domingo y hasta la fecha, la caseta de Delicias a Camargo se encuentra sin realizar cobro a los vehículos que circula, ya que fue tomada por los grupos campesinos de la región.

"Estamos aquí desde el domingo, no la hemos liberado y tenemos turnos para cuidar que no vayan a cobrar hasta que no solucione cómo está la situación" explicó uno de los campesinos que permanece en el campamento de la caseta.

En las ventanas de las casetas se encuentra pancartas que dicen "Libre" y "Chihuahua también es México" en un punto que regularmente cobraba 71 pesos por vehículos ligero y de 104 hasta 436 pesos por vehículos pesado.

