Se espera temporada de calor con temperaturas de hasta 42 grados

Parral, Chih.- A pesar de las bajas temperaturas que se han suscitado debido al frente frío 54, se esperan para esta temporada de calor temperaturas de 40 a 42 grados según lo dio a conocer Protección Civil Estatal.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Se pronostican aún tres frentes fríos más que podrían refrescar el ambiente. Aun y cuando no se han suscitado lluvias, no se espera un calor extraordinario, si no similar al que hizo el año pasado, ya que hay sequía pero no se ha manifestado un calor extraordinario.

Asimismo, se informó que pueden presentarse tres frentes fríos más que refrescarían el ambiente, sin embargo todavía no están confirmados.

Cabe citar que Protección Civil destacó que en este año se esperan lluvias para el mes de junio, julio, mismas que hasta el momento han sido mínimas en la ciudad.

La dependencia estatal mencionó que debido a los frentes fríos que se han presentado, las temperaturas no se han elevado, a pesar de que desde hace un mes entró la Primavera a la ciudad.

Te puede interesar:

Local Décima Cuarta Tormenta Invernal podría traer nieve para la zona serrana

Local Se aproxima nuevo frente frío y trae consigo tardes nubladas

Local Alcanzará hoy Chihuahua una temperatura máxima de de 32º centígrados