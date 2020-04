Se extiende hasta agosto suspensión de labores con goce de sueldo

De acuerdo a decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se extenderá hasta el primero de agosto la suspensión de labores con goce de sueldo, en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; a excepción de las que ofrecen “programas prioritarios”.

Dicho decreto fue publicado el pasado 23 de abril del 2020, y en este se establecen las medidas de austeridad de estas dependencias.

El primer punto propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obras radica en que no será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal; de forma voluntaria se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en un 25% de manera progresiva. Es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para los niveles inferiores. De la misma forma, los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año. El concepto de alto funcionario público aplica de Subdirector hasta Presidente.

Aparte, se estipula que no se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros. Esto también incluye a lo supuestamente comprometido. Se cancelan diez subsecretarías y se garantiza el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejarán dichos cargos.

El tercer punto habla sobre la extensión hasta el primero de agosto la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes ya se encuentran en esta situación debido a la pandemia del coronavirus.

Asimismo, deberán de permanecer cerradas la mitad de las oficinas, con excepción de las que atiendan de manera directa al público o aquéllas que son esenciales para el bienestar del pueblo. En este periodo, “se hará un esfuerzo de reubicación de servidores públicos en función de lo prioritario, con el fin de dejar de rentar edificios, vehículos, bodegas e inmuebles, entre otros ahorros”.





