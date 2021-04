Se incrementa aplicación de pruebas PCR para detectar la Covid-19

La región de Chihuahua se encuentra bajo alerta ante el incremento en la incidencia de casos infecciosos del virus SARS CoV2, en los centros donde se realizan pruebas rápidas, de antígeno y PCR se empieza a registrar un aumento en la demanda.

Las autoridades de la Secretaría de Salud recomendaron estar atentos a la sintomatología y sobre todo acudir a un centro de salud o revisión médica para evitar llegar a una etapa grave de la enfermedad.

La demanda en los laboratorios, farmacias y centros donde se realizan pruebas para la detección del virus SARS CoV2 se ha incrementando tras el regreso del asueto de Semana Santa, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud se realizaron en el Laboratorio Estatal 8 pruebas, y en el Laboratorio del IMSS fueron 100, en total se acumulan 135 mil 919; mientras que en los laboratorios privados se registraron 120. El total de muestras acumuladas es de 180 mil 475.

En la Farmacia del Ahorro, ubicada en la avenida 20 de Noviembre y 11ª, se registraba una fila de alrededor de 10 personas, algunos de los entrevistados comentaron que al empezar a sentirse mal decidieron acudir a realizarse una prueba y salir de dudas sobre si se trata o no de una posible Covid-19.

Algunos otros detallaron que se realizaron la prueba porque se las solicitan para viajar por vía aérea.

En Liacsa Laboratorios la fila de autos esperando ser atendido para la toma de muestra era de alrededor de 8 autos, en comparación a semanas anteriores se registra un incremento.

En Pensiones Civiles del Estado se han aplicado 6 mil 751 pruebas, durante la primer semana de abril se tomaron 109 pruebas, por semana el promedio se ha incrementado sin llegar a la crisis que se registro entre octubre y noviembre.

En los nosocomios públicos como el Hospital General Salvador Zubirán y Hospital Central Jesús Enrique Grajeda, la afluencia de personas que esperan ser atendidos en la triage Covid es de alrededor de 5 personas.

La doctora Leticia Ruiz González, directora de Medicina Preventiva invitó a estar muy atentos a los síntomas, pues las pruebas podrían ser efectivas en determinadas etapas.

Explicó que las pruebas como el antígeno no serían tan eficaces si se aplican sin síntomas. La prueba de anticuerpos ayuda si no se tuviera sintomatología, pero no detecta una actividad clínica del momento.

Ante ello recomendó que la ciudadanía este atenta a los síntomas y en caso de presentarlos acudir al servicio médico y luego tomarse la prueba.

Adelantó que están analizando la posibilidad de brindar al público la aplicación de pruebas en algunos centros de salud.