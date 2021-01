Se jubila Luis Ramón Corral de la seguridad pública y bomberos de chihuahua

Alcanza su jubilación Luis Ramón Corral Torresdey, mejor conocido como “El Jefe Corral”, con más de 30 años como policía y bombero y una extensa carrera policial, ocupando diversos cargos dentro de la Dirección de Seguridad Publica y el Heroico Cuerpo de Bomberos, sobreviviente también a la tragedia ocurrida en la calle Libertad, donde perecieron dos bomberos más, al ingresar junto con él a un fuerte incendio de local comercial, registrado en la zona centro de la ciudad, entrara al relevo Joel Estrada Castillo también con una gran trayectoria de 21 años dentro del cuerpo de bomberos y protección civil.

Desde joven tenía el espíritu de ayudar

El licenciado Luis Ramón Corral Torresdey, desde pequeño tenía el espíritu de servir y muy joven cuando corría el año de 1981, se integró al grupo de juventud de la benemérita Cruz Roja, donde al paso del tiempo logro su completa capacitación como socorrista para iniciar sus guardias al servicio de la ciudadanía un 29 de diciembre de 1986, “aún recuerdo esa primera guardia cuando las ambulancias eran unas flamantes combis de la Volkswagen” refirió melancólico “el jefe corral”, quien nos contaba su trayectoria como policía y bombero.

Para febrero de 1989 Corral Torresdey, habría logrado escalar peldaños dentro de la benemérita siendo primer oficial y más tarde sub comandante de socorristas, este emblemático personaje siempre tuvo la guía y ejemplo de sus ancestros, pues su bisabuelo fue policía, estatal, celador y hasta revolucionario, su abuelo Alfredo Corral Rodríguez, policía e integrante del servicio secreto, para el municipio en aquellos ayeres.

Foto: Cortesía | El Heraldo de Chihuahua

Quien siempre estuvo muy cerca con su ejemplo de servicio y orgulloso de portar un uniforme para servir a la ciudadanía, es su padre Ramón Corral Sandoval, policía por 28 años hasta lograr su retiro luego de participar en el enfrentamiento con el histórico gato negro, tras recibir un tiro en el pecho, más tarde con el siempre espíritu de servir, logro ingresar a la antigua policía judicial y en muchas acciones, donde debía intervenir la policía municipal y la policía judicial, trabajo a la par con él.

Apenas fue mayor de edad consiguió ser policía

A sus 18 años “el jefe corral”, en 1990 ingreso a la policía municipal, un 16 de octubre, en ese entonces cuenta el entrevistado que existían dos tipos de policía, el policía normal y el policía de academia, obviamente estos últimos ganaban un poco más de dinero, al prestar su servicio como patrullero en 1992, por su formación en la Cruz Roja es requerido por el departamento de bomberos, para encargarse de la ambulancia del heroico cuerpo de apaga fuegos.

En su trayectoria por el grupo de traga humo, le piden formar un grupo de bomberos paramédicos, y en ese entonces apoyado por tres socorristas de la época se encargaron de darle forma a la primera academia de bomberos en 1994, con una formación no solo de apaga fuegos sino ya con el complemento de socorristas, para poder atender victimas que salvaban de los siniestros.

En ese mismo año la policía municipal lanzaba la convocatoria a participar por ascensos dentro de la corporación y al aplicar por sus conocimientos policiales, logra el grado de Policía Segundo y es regresado a los patrullajes luego de competir con 120 aspirantes, donde solo había 15 plazas, logrando obtener sus primeras barras, al siguiente año llega la promoción para policía primero y de igual forma tras los exámenes, obtiene un escalón más a este grado.

Foto: Cortesía | El Heraldo de Chihuahua

Fue el primer policía con carrera en la corporación

Para el años de 1996 el “polibombero,” hoy jubilado, terminaba su carrera en leyes, y fue invitado a darle orden al entonces formado departamento jurídico, pues además de policía ahora era profesionista, luego logra el ascenso al grado de oficial y es puesto de nuevo en las calles, “recuerdo que al estar en servicio se generó aquella manifestación emblemática, frente a las instalaciones de la ahora Fiscalía General de la Republica, lugar donde compartí acciones operativas con mi padre, ya siendo el policía judicial.

De igual forma más adelante participo en las acciones, para contener a los reos del CERESO de Aquiles Serdán, en el primer motín registrado en dichas instalaciones, donde recuerda como no más de 250 policías municipales y judiciales debían contener las acciones de protesta de más de mil internos, compartiendo estrategias con su señor padre.

Siempre con el espíritu de servir, siendo jefe de servicio, cuando se registraba algún incendio importante se acercaba, pues en su patrulla siempre portaba un chaquetón y casco de bombero, incluso recuerda los regaños de sus mandos superiores que le llamaban la atención, de el por qué siendo el un mando andaba metiéndose en esas emergencias.

Héroe desconocido al salvar a una familia

En una ocasión le toco ser héroe desconocido, pues otro compañero policía se llevó el reconocimiento, cuando al patrullar en la flamante unidad 355 al radio se reportaba un fuerte incendio en unos departamentos de la colonia Paseos Vallarta, a donde al llegar observo como en una de las ventanas de la tercera planta se asomaba una persona, y al momento la unidad de bomberos que respondería salía de la calle 28 al sur de la ciudad.

El deseo de rescatar a la persona le calaba en las venas, por lo que tomando una sábana empapada de agua se la echo encima e ingreso al lugar hasta llegar a donde se encontraba la persona, pero se llevó la sorpresa de que se trataba de un hombre y sus tres hijos, inicialmente tomo a la más pequeña para llevarla hasta la puerta, donde estaba un compañero y le entrego a la menor, luego regreso a la habitación y ya frente a la ventana de arriba estaban otros compañeros para cachar a la familia, logrando rescatarlos con vida.

“Ese día sentía la cara hinchada por el calor, pese a que me arrastre hasta llegar a la habitación y aunque no me gusta mucho ser protagonista, al día siguiente estaba muerto de risa, pues quien resulto el héroe fue mi compañero policía, a quien le entregue a la niña, ya que al salir la prensa estaba pendiente y su fotografía se publicó en las primeras planas, como quien los había rescatado” dijo sonriente el mitad policía y mitad bombero.

Termina su carrera policial en España

Para 1999, participando en la convocatoria para inspector logrando este grado de alto mando dentro de la jerarquía policial, para ese entonces la tecnología comenzaba a entrar a las herramientas montadas en las unidades, al ser el primer policía con carrera profesional, fue enviado por el ayuntamiento a cursar la escuela policial a España, a donde acudieron 28 mexicanos, de los cuales uno deserto, 21 más reprobaron y solo 7 pasaron de entre ellos el.

Al regresar y con dicha formación, es solicitado para iniciar con la coordinación del cuerpo de policías de proximidad, programa enfocado a la cercanía con la ciudadanía, donde los agentes que lo integraban recibieron unidades cuatrimoto, conocidas en la corporación como polaris, y un poco después, las mencionadas scuters, para un mejor desplazamiento en las diferentes colonias de la ciudad.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Siendo inspector, genero muchas capacitaciones policiales, de entre ellas la formación tipo Swat del equipo de proyectos especiales, cursos de policía de proximidad, formación de negociadores de situaciones críticas, siendo el tercer policía en ese entonces con tal capacitación, donde resolvió 10 situaciones de suicidio logrando salvar a las personas y llevarlas a terapia.

Para el mes de diciembre de 2009, es requerido al cuerpo de bomberos y ahí coordina hasta el 2016, logrando capacitaciones importantes para los traga humo y se destaca por dejar que el cuerpo de bomberos sea conocido, pues anteriormente todo tipo de entrevistas las brindaba el titular y el siempre busco que los jefes y bomberos dieran a conocer su propia enseñanza,,,,, en la cual están preparados, como rescate en aguas rápidas, en edificios etc. capacitación impartida por bomberos de estados unidos.

Luego paso a ser coordinador de evaluación dentro de la misma DSPM, llevando a cabo importantes estructuras dentro de la corporación, luego fue condecorado por dirigir la brigada que participo en 2017 en el terremoto de la ciudad de México, entregada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, recibió también la medalla al valor y otra más al mérito policial, y una más por un rescate realizado en el cañón de El Pewis.

Joel Estrada un bombero con 21 años de experiencia es su sucesor

Desde el 2019 hasta la fecha estuvo a cargo de la subdirección de bomberos y de rescate, “el viernes pasado entregue mi encargo al licenciado en administración y bombero por más de 21 años y con una vasta experiencia, Joel Estrada quien ya había estado antes al frente del cuerpo de bomberos y quien es un bombero muy profesional, de quien no dudo mantendrá la eficacia de la corporación en un buen nivel”.

“A mi retiro lo primero que haré es estar con mi familia y vacacionar, pues antes no se podía, así mismo darme tiempo para mí, estoy orgulloso de haber sido policía y bombero, si volviera a nacer lo haría de nuevo, llevo siempre en mi mente lo ocurrido en el local de la calle Libertad donde fallecieron dos compañeros y de donde logre sobrevivir, siempre he tenido en mi mente la frase de hacer lo que me permite ser feliz”, estoy satisfecho con lo que hice y me enorgullece haber formado personas y haberles dado crecimiento, culmino el licenciado Luis Ramón Corral Torresdey tras cumplir con sus 30 años de servicio a Chihuahua.

